Бирюков: В Москве отремонтировали более 90 км барьерных ограждений

Более 90 километров барьерных ограждений, поврежденных в результате наезда транспортных средств, отремонтировали на дорогах Москвы в этом году. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Ремонт барьерных ограждений - одно из важных направлений работы дорожных служб, в этом году отремонтировали более 90 километров таких конструкций, - отметил Петр Бирюков. - Их использование способствует снижению степени тяжести последствий при ДТП".

Чаще всего работы проводились на участках кольцевых и вылетных магистралей, в том числе МКАД, ТТК, Ленинградском проспекте, Ленинградском и Киевском шоссе, проспекте Мира. Заммэра напомнил, что ремонт барьерных ограждений проводится круглый год, на ремонт одного аварийного участка уходит от 1,5 до 2 часов.

Кстати, из-за высокой скорости автомобилей используются современные барьерные ограждения, они способны удержать автомобиль весом до 9 тонн при скорости 60 км/ч, прежние справлялись с нагрузкой до 3,5 тонн.

Цифра

792 км металлических ограждений, поврежденных в ДТП отремонтировали за 8 лет.