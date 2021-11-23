Как быть, если водитель автобуса требует оплату наличными

Жители подмосковного Красногорска на днях публично пожаловались на фортели, которые периодически выкидывают водители городского автобуса N 41, передвигающегося по маршруту Николо-Урюпино - Красногорск. Они периодически требуют у пассажиров оплачивать проезд наличными, а несогласных просят покинуть салон или отказываются высаживать на остановках по требованию.

Почему мы обращаем внимание на подобные и, казалось бы, частные случаи? Дело в том, что все они нарушают закон Московской области N 46/2018-ОЗ, который гарантирует пассажиру бесплатный проезд в случае, если в салоне автобуса отсутствует информация о возможности бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте. Другими словами, в каждом городском автобусе должна на видном месте иметься табличка о том, что здесь рассчитаться за проезд можно картой. Если уведомления в салоне нет или таблички висят, а бесконтактный терминал не работает - пассажир имеет полное право проехать бесплатно.

Этот закон был принят еще в начале прошлого года - специально для пресечения таких вот случаев, когда водители фактически вымогают наличку у своих пассажиров. В основном этим, конечно, грешат коммерческие перевозчики. Днем они зачастую добросовестно обилечивают людей при помощи автоматических терминалов и валидаторов, а на поздних рейсах, когда шанса нарваться на проверяющих почти нет, все технические средства вдруг разом "ломаются" и рассчитаться за проезд якобы можно только наличными или безналичным переводом по номеру телефона водителя. Причем водители иной раз даже не скрывают того, зачем они это делают. На том же 41-м маршруте, например, говорят: если не привезем в конце смены "живых" денег, у нас будут серьезные проблемы с начальством.

И такие вопиющие случаи всплывают с пугающей периодичностью. Не так давно представители региональной власти разбирали похожий конфликт в Люберцах, где водитель маршрута N 43 отказался везти пассажирку по социальной карте, еще и очень сильно ей нахамил. Были аналогичные жалобы и на коммерческих перевозчиков в Балашихе. Хорошо, что в каждом таком случае находятся неравнодушные граждане, сразу включающие видеосъемку на телефонах, чтобы некорректное поведение водителей стало достоянием общественности.

Как сообщили "РГ" в областном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры, каждый подобный инцидент внимательно изучается и разбирается экспертной комиссией. По итогам разбирательства перевозчик приносит извинения своим пассажирам, грубиянов и вымогателей увольняют. "Если пассажиры становятся свидетелями подобных случаев, нужно обратиться в минтранс через портал "Добродел" или форму обратной связи на нашем сайте mtdi.mosreg.ru. В обращении необходимо указать проблему, госномер автобуса, номер маршрута, время и остановочный пункт, фамилию водителя, если она размещена в салоне автобуса", - уточнили в ведомстве.

На поздних рейсах, когда шанса нарваться на проверяющих почти нет, все валидаторы вдруг "ломаются"

А еще можно просто разместить видео инцидентов в соцсетях. Как показывает практика, чиновники "ловят" такие жалобы достаточно быстро. Вот и маршрутом N 41 уже заинтересовались.