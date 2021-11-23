Как изменились бюджеты регионов Черноземья за второй год пандемии

Верстая первые варианты бюджетов год назад, региональные финансисты не давали оптимистичных прогнозов. Ослабленная пандемийными ограничениями экономика позволяла строить сценарии относительно спокойного выхода из кризиса, но не более. Однако уже во второй половине года тенденции изменились. В результате показатели белгородской казны достигли собственных рекордов, курской, орловской и липецкой - позволили относительно благополучно преодолеть сложности очередной волны пандемии.

С чего все начиналось

Теперь уже мало кто помнит, что на первых слушаниях главного финансового документа Белгородской области на 2021 год ключевые показатели казны, названные тогда умеренно оптимистичными, выросли практически в полтора раза. Доходная часть белгородского бюджета в самом начале его рассмотрения немногим превышала 95 миллиардов рублей, и эта сумма считалась достаточно неплохой. Ведь весь год экономика региона целиком и полностью зависела от ограничений, связанных с пандемией, и во время формирования главного финансового документа предсказать дальнейшие изменения бюджета было сложно даже опытным экспертам.

В Липецкой области аналогичный показатель равнялся 67,4 миллиарда рублей, в Курской - почти в 63,5 миллиарда. Все эти три региона - такие непохожие друг на друга - уже во втором полугодии объединил общий тренд. Доходная часть казны значительно выросла благодаря одному и тому же источнику незапланированных финансовых поступлений - горно-металлургической отрасли.

Растущие цены на металл и позитивная конъюнктура на этом рынке в целом позволили предприятиям отрасли увеличить отчисления по налогу на прибыль. А этот источник доходов пока остается ведущим в казне всех трех регионов, в той или иной степени зависимых от металлургического производства.

Таким образом, уже в августе во всех трех областях законодательные собрания утвердили поправки в доходную часть бюджетов.

Орловская область, не имеющая металлургических источников дохода, также существенно пополнила казну. Этот регион отличается от вышеупомянутых тем, что налог на доходы физических лиц изначально перекрывал поступления от налога на прибыль. При этом параметры казны также выросли.

Железные деньги

Бюджет Белгородской области стал профицитным: доходная его часть превысила 155 миллиардов рублей, расходная - составила более 135,1 миллиарда. Профицита практически в 20 миллиардов еще несколько лет назад никто из экспертов в области финансов и предположить не мог. На одном из заседаний облдумы прозвучало, что металлургический комплекс принес в казну свыше 28 миллиардов рублей дополнительно. В регионе работают предприятия двух крупных отраслевых холдингов, которые также вносят значительный вклад в казну в виде налога на доходы физлиц.

В Курской области только за девять месяцев года один из главных налогоплательщиков - Михайловский ГОК имени Андрея Варичева - перечислил свыше 21,7 миллиарда рублей налогов, правда, в консолидированный бюджет региона. Помимо налога на прибыль, компания внесла платежи за имущество, НДФЛ, добычу полезных ископаемых, а также плату за негативное воздействие на окружающую среду, аренду земли, перечислила транспортный и земельный налоги. Управляющий директор МГОКа Антон Захаров объяснил рост отчислений предприятия не только благоприятной ценовой конъюнктурой на рынке железорудной и металлургической продукций, но и восстановлением деловой активности после коронавирусных ограничений.

- На рост финансовых результатов также повлияли наши усилия по модернизации мощностей и снижению издержек, - добавил он. - Михайловский ГОК продолжает реализацию комплексной программы, направленной на повышение качества железорудной продукции, эффективности и экологической безопасности производства.

В целом доходы курского бюджета достигли почти 81,3 миллиарда рублей. Расходная часть казны составила около 84,3 миллиарда рублей. Дефицит бюджета значительно сократился.

Растущие цены на металл позволили предприятиям отрасли увеличить отчисления по налогу на прибыль

Доходный рост в Липецкой области скромнее в абсолютном денежном выражении: с учетом недавно утвержденных поправок доходы и расходы областного бюджета, сохранившего бездефицитный характер к концу года, составят 82,7 миллиарда рублей.

Равны в начале года были и ключевые параметры орловской казны - они составляли 39,8 миллиарда рублей. Однако на минувших заседаниях профильных комитетов были названы подготовленные в правительстве региона поправки в главный финансовый документ. Они предполагают, что общий объем доходов составит более 47,3 миллиарда рублей, а расходная часть возрастет до 48,5 миллиарда.

Примечательно, что орловская казна не только потеряет бездефицитный характер, стремление к которому - заметный тренд последних лет. Важно и то, что увеличение доходов обеспечено не только безвозмездными поступлениями из федерального бюджета. Курирующая финансовую политику в регионе Елена Сапожникова, докладывая на заседании комитета облсовета об исполнении главного финдокумента, отметила: за прошедшие девять месяцев года доходы казны приросли более чем на 4,4 миллиарда рублей и превысили 33 миллиарда. Этот показатель почти на 16 процентов выше прошлогоднего. Важно и то, что налог на прибыль к концу года оказался ведущим источником пополнения бюджета, увеличившись более чем на 75 процентов, в то время как НДФЛ прирос лишь на 12,3 процента.

С поправкой на вирус

Внимание чиновников и депутатов к расходной части казны регионов обусловлено единственным поводом: затраты на борьбу с коронавирусом приобретают все более масштабный характер, нежели в прошлом году. Новая волна коронавируса, характеризующаяся сложным течением болезни, вынуждает тратить средства не только на лекарственное обеспечение, но и на строительство ковидных госпиталей в регионах.

Так, в Белгородской области финансирование двух строительных площадок, где возводят госпитали по башкирскому проекту, составило пять миллиардов рублей. Чтобы уже к концу года заработал первый из инфекционных центров, белгородские производители сэндвич-панелей трудятся в основном на эту цель.

- Параллельно в Башкирии сейчас идет производство металлоконструкций, - отмечает руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков, который приезжает на стройплощадку в разное время суток, освещая ход работ в соцсетях.

Он же на одном из оперативных совещаний в правительстве региона озвучил бюджетное финансирование всей кампании по борьбе с коронавирусом: еще плюс пять миллиардов рублей.

В Липецкой области затраты составили почти такую же сумму. Губернатор Игорь Артамонов на прошедшей сессии облсовета отметил: за год дополнительно на борьбу с коронавирусом пришлось выделить еще 3,5 миллиарда рублей к миллиарду с лишним, который был заложен изначально. Впрочем, на той же сессии дополнительные вливания в медицину превысили 700 миллионов: эти средства нужны не только на лекарства, но еще и на тотальное экспресс-тестирование, которое уже дало видимый эффект. Липецкая область одной из первых начала сворачивать коечный фонд для лечения коронавирусных больных.

Впрочем, пандемия не снимает ответственности за расходование средств бюджета по другим направлениям. В Белгородской области, к примеру, этот вопрос стал поводом для разбирательства на оперативном совещании. Замглавы региона, курирующий финансовый блок, Владимир Боровик привел данные о кассовом исполнении главного финдокумента за 10 месяцев.

- При плане в 134,3 миллиарда рублей кассовое исполнение составило 90,2 миллиарда, или 67,2 процента, - отметил он. - Неритмично, к сожалению, мы работаем по исполнению областного бюджета.

Вячеслав Гладков предостерег подчиненных от промедления в этом вопросе.

- Неосвоение планов приведет к тому, что согласованные объемы финансирования на следующий год будут сокращены, - отметил он.

Главам муниципалитетов Вячеслав Гладков объявил о перераспределении субсидий: если в одном из районов не могут освоить средства, их направят в другой.

Долги снижаются

Уровень государственного долга регионов - еще один важный показатель, который с ростом собственных доходов изменился в лучшую сторону даже в Орловской области, где сумму и характер долга называли критичными.

Теперь же ситуация заметно улучшилась. С одной стороны, регион начал поэтапно возвращать долги, с другой - коммерческих кредитов в структуре этих обязательств нет. Львиную долю 20,48 миллиарда долга составляют бюджетные займы, процент по которым обслуживать не так дорого, как коммерческие.

Еще один немаловажный фактор - рост собственных доходов бюджета. Чем этот параметр казны выше, тем менее значимым выглядит государственный долг. В Орловской области, несмотря на место в последней десятке рейтинга, эти позитивные тренды собраны воедино.

Белгородская область, где еще несколько лет назад уровень госдолга приближался к верхней границе допустимости, вошла в первую тридцатку регионов и показала наиболее позитивное соотношение объема долга и собственных доходов. Несмотря на сумму в почти 27 миллиардов рублей, уже к началу октября госдолг не достигал и четверти собственных доходов казны, теперь же, когда последний показатель вырос, Белгородская область может существенно подняться в рейтинге.

Впрочем, свои обязательства по сокращению заимствований в Белгородской области выполняют исправно. За девять месяцев госдолг региона сократился более чем на 17 процентов, и к концу года планируется, что его объем снизят до 25 миллиардов, а в будущем году - до 22.

В Курской и Липецкой областях соотношение госдолга приближается к 15 процентам, и в этих регионах, где сопоставимы параметры главного финансового документа, если и будут наращивать долговые обязательства, то с четким пониманием способов с ними рассчитаться.