Кто и как заменит мигрантов в столице?

Сейчас на московских стройплощадках работают порядка 40 тысяч мигрантов, а еще два года назад их было втрое больше. При этом ни темпы, ни объемы строительства в городе не уменьшились. Такие цифры привел на прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин. Глава же стройкомплекса города Андрей Бочкарев уверен: повышение производительности труда и привлечение строителей из российских регионов дадут отрасли возможность вообще отказаться от труда гастарбайтеров. Что это? Несбыточная мечта вроде коммунизма в отдельно взятой стране или реальная цель, для достижения которой уже идет вполне конкретная работа? Чтобы ответить на эти вопросы, корреспондент "РГ" посетил одну из самых масштабных строек столицы - возведение Национального космического центра на территории научно-производственного центра имени М.В. Хруничева.

Что там, за забором?

На улице Мясищева, неподалеку от Филевского парка, одном из самых престижных районов столицы, идет обычная жизнь. По дороге катит поток машин, в магазин "Магнит" заходят покупатели, которым с утра не надо на работу. А за плотным забором, где не сразу и вход заметишь, кипит гигантская стройка. Площадь комплекса зданий будущего Национального космического центра - более 255 тысяч квадратных метров. Как уже сообщали власти, его появление и развитие смежной высвобождаемой территории обеспечит городу свыше 20 тысяч рабочих мест. Но соцсети это не успокаивает, в них то и дело звучит обвинение, которое сопровождает реновацию большинства столичных промзон. Пишут, что уничтожается уникальное предприятие - завод имени Хруничева, на месте его создадут очередные офисы и будут зарабатывать на сдаче их в аренду.

"Это правда?" - спрашиваю у Тагира Галимова, исполнительного директора - руководителя дивизиона строительства гражданских объектов инжинирингового холдинга "Мосинжпроект", который выступает управляющей компанией на сооружении этого объекта.

"Нет, - отвечает он. - Производство работает, как и работало, за забором, с другой стороны. Но "Роскосмос" модернизирует свое производство, и старые корпуса высвобождаются. Так лишними для предприятия оказались 90 гектаров земли. 6,9 гектара из них займет комплекс новых зданий. Когда построим его, придут сюда работать и другие профильные предприятия, конструкторские бюро, опытные производства, кафедры ведущих вузов отрасли - Бауманки, МАИ и МГУ, центральный офис "Роскосмоса"... А в отраслевом информационном центре на экранах больших мониторов будет видно все, что происходит в центре управления полетами Королева, даже траектории движения наших кораблей в космосе - как в зеркале.

На основной этап работ строители вышли на площадку в марте 2020 года. Плоды их труда за это время - налицо: десять коробок 8-, десятиэтажных корпусов, соединенных пешеходной галереей, и 47-этажная башня, которая поднялась уже на уровень пятого этажа.

Сейчас на московских стройках работают порядка 40 тысяч мигрантов

На пике доходило до 1200 работающих, сейчас заняты 900, больше пока не нужно, - продолжает рассказ Тагир Галимов. И опережая вопрос: - Мигрантов у нас практически нет. 99 процентов работников - жители России. Из Татарстана, Башкирии, с Северного Кавказа, Ярославской, Пензенской и других областей. Почему делаем ставку на них? Башня НКЦ - первое высотное здание, которое в Москве полностью с нуля строит российская компания без привлечения зарубежных специалистов. Нам важно научить своих людей строить уникальные объекты, работать с новыми технологиями".

Домкрат вместо крана

Сам Галимов родом из Уфы. В столице у него первая стройка: "Надеюсь, не последняя". После окончания университета в 1994 году работал на севере, в Восточной и Западной Сибири, на Сахалине - обустраивал нефтегазовые месторождения. Именно там, в процессе работы над международными проектами с участием специалистов иностранных компаний, освоил все международные нормы и правила строительства. Потому и в Москву пригласили - "Мосинжпроект" стремится вести все свои стройки по высшему разряду. То есть быстро и экономно. Ту же высотку НКЦ можно было бы строить, как строятся все здания: с опалубкой для каждой стены, щиты для которой поднимает кран. Затем опалубку заливают бетоном, а когда он схватится, конструкцию разбирают, чтобы на следующем этаже повторить все заново. Здесь все происходит иначе.

"Мы строим нашу башню с помощью технологии самоподъемной опалубки, предоставленной австрийской фирмой, - рассказывает начальник участка Иван Семин. - В чем ее преимущество? Всю стеновую опалубку собираем только один раз. Забетонировали этаж? С помощью гидравлических домкратов подняли ее на следующий. Башенные краны, время которых на стройке дороже всего, нам не нужны. Да и скорость совсем другая. Обычным способом мы делали бы этаж за месяц, а сейчас делаем за десять дней. В месяц три-четыре этажа. Да и рабочих каждую смену нужно вдвое меньше - не 300, как раньше, а 150. И так построим все 47 этажей. Представляете?"

Семину можно верить: он строит в столице давно. Реконструировал к чемпионату мира по футболу "Лужники" и "Геликон-оперу", строил станцию метро "Юго-Западная" и Алабяно-Балтийский тоннель... Но с такой технологией встретился впервые. "Трудно было освоить"? - "За два цикла научились". Цикл - это этаж. "Честно признаюсь, труднее было поверить в то, что эта самоподъемная опалубка нужна нам, - вспоминает Александр Падуев, 27-летний звеньевой монтажников. Житель рабочего поселка Майна в Ульяновской области, в Москву он ездит на работу, как и вся его бригада, вахтовым методом - пятнадцать дней на стройке, пятнадцать дома. - Пока навыка не было, ворчали: со старой было бы быстрее..." "А теперь?" - "Конечно, новая лучше".

И такие новшества на этой стройке в Филевской пойме - буквально на каждом шагу. Вот идем вдоль низкоэтажной части комплекса. В каждом блоке встречаем рабочих... с пистолетами! Оказывается, нужную арматуру здесь готовят не вручную, а с помощью вязальных пистолетов. "Поэтому на арматуре сейчас в цехе достаточно двух человек, а не 15, как раньше, а таких цехов у нас пять непосредственно на строительной площадке", - комментирует Тагир Галимов. И продолжает: "Но и это еще не выход. Надо аккумуляторы к пистолетам менять, барабаны. Рутинная работа, к тому же в холоде, на высоте. Вот купим автоматизированную линию - будет совсем другое дело. Нарезали, связали в теплом цехе, привезли, подали на кране. Закупка уже в процессе - такие линии делают зарубежные компании. Выбираем!"

Сберегающие суперботинки

Человека, который бывал на стройках, еще больше здесь поразят чистота и порядок. Материалы уложены аккуратными штабелями, как в строймаркете, под ногами абсолютно сухо - осенью-то, когда и в городе грязи хватает. А тут - чистые бетонные дорожки и металлические, в сетку настилы, такие же кругом лесенки. Выясняется, что шестиугольные плиты лежат еще с 30-х годов прошлого века, когда на старом авиастроительном заводе собирали самолеты. Для них и построили тогда взлетно-посадочную полосу. С началом стройки кусок ее кранами убрали, но большую часть сохранили. Зачем добро портить? Металлические настилы кругом появились тоже неспроста. "Как у нефтяников - ни лед не настывает, ни выкидывать после окончания работ не приходится - перевез на другой объект и дальше пользуешься, - продолжает Тагир Галимов. - Это и безопасность, и экономия". Он убежден: на стройке эти два понятия неразрывно связаны друг с другом: "Здесь нет мелочей. Свести к нулю все риски практически невозможно, а вот управлять ими необходимо - постоянной дисциплиной, обучением и личным примером".

"Это как? Можно подробнее?" - прошу пояснить. И Галимов вспоминает: "В прошлом году, когда пришел на эту стройку, обнаружил не самый высокий уровень культуры производства, а ведь это не только моральный аспект, когда мы хотим, чтобы наши сотрудники вернулись домой живыми и здоровыми, а и экономический. Сохраняя их здоровье, нам не нужно искать новых людей. Работники, о которых заботятся, мотивированы работать с большей отдачей". И тут я понимаю, почему и нам, с фотокорреспондентом, за этим забором и шагу не дали ступить, пока по видео мы не прослушали правила безопасности на стройке, не надели каску и желтые жилетки со светоотражающими элементами и даже по требованию переобулись, оценив: "Классные ботинки, хоть в театр в них иди". Галимов шутки не принял: "Точно знаю одно: если вам случайно на ногу упадет кусок железа, вы без пальцев не останетесь, а это на стройке самая распространенная травма. Носки же нашей спецобуви выдерживают нагрузку до двух тонн". Вот в чем, оказывается, секрет цифры на табло, которое встречает рабочих на НКЦ с утра: "634 дня мы живем без аварий, пожаров, несчастных случаев". "А с коронавирусом как?" - впервые за время встречи вдруг я вспоминаю о пандемии. "Никак, - улыбаются мои экскурсоводы. - У нас шлагбаум не поднимается, если у человека за воротами повышенная температура. Да и откуда ему быть? Все привиты, к тому же врачи советуют чаще проветривать помещения, а мы на стройке всегда на свежем воздухе!".