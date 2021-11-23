Кто и как заменит мигрантов в столице?

Что там, за забором?
На улице Мясищева, неподалеку от Филевского парка, одном из самых престижных районов столицы, идет обычная жизнь. По дороге катит поток машин, в магазин "Магнит" заходят покупатели, которым с утра не надо на работу. А за плотным забором, где не сразу и вход заметишь, кипит гигантская стройка. Площадь комплекса зданий будущего Национального космического центра - более 255 тысяч квадратных метров. Как уже сообщали власти, его появление и развитие смежной высвобождаемой территории обеспечит городу свыше 20 тысяч рабочих мест. Но соцсети это не успокаивает, в них то и дело звучит обвинение, которое сопровождает реновацию большинства столичных промзон. Пишут, что уничтожается уникальное предприятие - завод имени Хруничева, на месте его создадут очередные офисы и будут зарабатывать на сдаче их в аренду.
"Это правда?" - спрашиваю у Тагира Галимова, исполнительного директора - руководителя дивизиона строительства гражданских объектов инжинирингового холдинга "Мосинжпроект", который выступает управляющей компанией на сооружении этого объекта.
"Нет, - отвечает он. - Производство работает, как и работало, за забором, с другой стороны. Но "Роскосмос" модернизирует свое производство, и старые корпуса высвобождаются. Так лишними для предприятия оказались 90 гектаров земли. 6,9 гектара из них займет комплекс новых зданий. Когда построим его, придут сюда работать и другие профильные предприятия, конструкторские бюро, опытные производства, кафедры ведущих вузов отрасли - Бауманки, МАИ и МГУ, центральный офис "Роскосмоса"... А в отраслевом информационном центре на экранах больших мониторов будет видно все, что происходит в центре управления полетами Королева, даже траектории движения наших кораблей в космосе - как в зеркале.
На основной этап работ строители вышли на площадку в марте 2020 года. Плоды их труда за это время - налицо: десять коробок 8-, десятиэтажных корпусов, соединенных пешеходной галереей, и 47-этажная башня, которая поднялась уже на уровень пятого этажа.
На пике доходило до 1200 работающих, сейчас заняты 900, больше пока не нужно, - продолжает рассказ Тагир Галимов. И опережая вопрос: - Мигрантов у нас практически нет. 99 процентов работников - жители России. Из Татарстана, Башкирии, с Северного Кавказа, Ярославской, Пензенской и других областей. Почему делаем ставку на них? Башня НКЦ - первое высотное здание, которое в Москве полностью с нуля строит российская компания без привлечения зарубежных специалистов. Нам важно научить своих людей строить уникальные объекты, работать с новыми технологиями".
Домкрат вместо крана
Сам Галимов родом из Уфы. В столице у него первая стройка: "Надеюсь, не последняя". После окончания университета в 1994 году работал на севере, в Восточной и Западной Сибири, на Сахалине - обустраивал нефтегазовые месторождения. Именно там, в процессе работы над международными проектами с участием специалистов иностранных компаний, освоил все международные нормы и правила строительства. Потому и в Москву пригласили - "Мосинжпроект" стремится вести все свои стройки по высшему разряду. То есть быстро и экономно. Ту же высотку НКЦ можно было бы строить, как строятся все здания: с опалубкой для каждой стены, щиты для которой поднимает кран. Затем опалубку заливают бетоном, а когда он схватится, конструкцию разбирают, чтобы на следующем этаже повторить все заново. Здесь все происходит иначе.
"Мы строим нашу башню с помощью технологии самоподъемной опалубки, предоставленной австрийской фирмой, - рассказывает начальник участка Иван Семин. - В чем ее преимущество? Всю стеновую опалубку собираем только один раз. Забетонировали этаж? С помощью гидравлических домкратов подняли ее на следующий. Башенные краны, время которых на стройке дороже всего, нам не нужны. Да и скорость совсем другая. Обычным способом мы делали бы этаж за месяц, а сейчас делаем за десять дней. В месяц три-четыре этажа. Да и рабочих каждую смену нужно вдвое меньше - не 300, как раньше, а 150. И так построим все 47 этажей. Представляете?"
Семину можно верить: он строит в столице давно. Реконструировал к чемпионату мира по футболу "Лужники" и "Геликон-оперу", строил станцию метро "Юго-Западная" и Алабяно-Балтийский тоннель... Но с такой технологией встретился впервые. "Трудно было освоить"? - "За два цикла научились". Цикл - это этаж. "Честно признаюсь, труднее было поверить в то, что эта самоподъемная опалубка нужна нам, - вспоминает Александр Падуев, 27-летний звеньевой монтажников. Житель рабочего поселка Майна в Ульяновской области, в Москву он ездит на работу, как и вся его бригада, вахтовым методом - пятнадцать дней на стройке, пятнадцать дома. - Пока навыка не было, ворчали: со старой было бы быстрее..." "А теперь?" - "Конечно, новая лучше".
И такие новшества на этой стройке в Филевской пойме - буквально на каждом шагу. Вот идем вдоль низкоэтажной части комплекса. В каждом блоке встречаем рабочих... с пистолетами! Оказывается, нужную арматуру здесь готовят не вручную, а с помощью вязальных пистолетов. "Поэтому на арматуре сейчас в цехе достаточно двух человек, а не 15, как раньше, а таких цехов у нас пять непосредственно на строительной площадке", - комментирует Тагир Галимов. И продолжает: "Но и это еще не выход. Надо аккумуляторы к пистолетам менять, барабаны. Рутинная работа, к тому же в холоде, на высоте. Вот купим автоматизированную линию - будет совсем другое дело. Нарезали, связали в теплом цехе, привезли, подали на кране. Закупка уже в процессе - такие линии делают зарубежные компании. Выбираем!"
Сберегающие суперботинки
Человека, который бывал на стройках, еще больше здесь поразят чистота и порядок. Материалы уложены аккуратными штабелями, как в строймаркете, под ногами абсолютно сухо - осенью-то, когда и в городе грязи хватает. А тут - чистые бетонные дорожки и металлические, в сетку настилы, такие же кругом лесенки. Выясняется, что шестиугольные плиты лежат еще с 30-х годов прошлого века, когда на старом авиастроительном заводе собирали самолеты. Для них и построили тогда взлетно-посадочную полосу. С началом стройки кусок ее кранами убрали, но большую часть сохранили. Зачем добро портить? Металлические настилы кругом появились тоже неспроста. "Как у нефтяников - ни лед не настывает, ни выкидывать после окончания работ не приходится - перевез на другой объект и дальше пользуешься, - продолжает Тагир Галимов. - Это и безопасность, и экономия". Он убежден: на стройке эти два понятия неразрывно связаны друг с другом: "Здесь нет мелочей. Свести к нулю все риски практически невозможно, а вот управлять ими необходимо - постоянной дисциплиной, обучением и личным примером".
"Это как? Можно подробнее?" - прошу пояснить. И Галимов вспоминает: "В прошлом году, когда пришел на эту стройку, обнаружил не самый высокий уровень культуры производства, а ведь это не только моральный аспект, когда мы хотим, чтобы наши сотрудники вернулись домой живыми и здоровыми, а и экономический. Сохраняя их здоровье, нам не нужно искать новых людей. Работники, о которых заботятся, мотивированы работать с большей отдачей". И тут я понимаю, почему и нам, с фотокорреспондентом, за этим забором и шагу не дали ступить, пока по видео мы не прослушали правила безопасности на стройке, не надели каску и желтые жилетки со светоотражающими элементами и даже по требованию переобулись, оценив: "Классные ботинки, хоть в театр в них иди". Галимов шутки не принял: "Точно знаю одно: если вам случайно на ногу упадет кусок железа, вы без пальцев не останетесь, а это на стройке самая распространенная травма. Носки же нашей спецобуви выдерживают нагрузку до двух тонн". Вот в чем, оказывается, секрет цифры на табло, которое встречает рабочих на НКЦ с утра: "634 дня мы живем без аварий, пожаров, несчастных случаев". "А с коронавирусом как?" - впервые за время встречи вдруг я вспоминаю о пандемии. "Никак, - улыбаются мои экскурсоводы. - У нас шлагбаум не поднимается, если у человека за воротами повышенная температура. Да и откуда ему быть? Все привиты, к тому же врачи советуют чаще проветривать помещения, а мы на стройке всегда на свежем воздухе!".