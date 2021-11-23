"Москино" впервые проведет кинофестиваль в Дубае, в рамках "ЭКСПО 2020"

С 29 ноября по 2 декабря в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) пройдет фестиваль "Московское кино", который организован правительством Москвы в рамках международной выставки "ЭКСПО 2020".

Обширная культурная программа и демонстрация ключевых проектов и достижений города в российском павильоне в Дубае имеет повышенное значение. А именно - в период глобальных ограничений, когда поддержка и развитие культурных связей приобретает особую значимость, организация культурного форума такого масштаба станет беспрецедентным событием в двусторонних отношениях России и ОАЭ.

В программу киносмотра "Московское кино" вошли российские кинохиты последних лет. Это картины разные по формам и жанрам - исторические, военные, приключенческие, спортивные, мелодрамы, драмы, комедии и другие. Такие фильмы, как "Т-34" (режиссер Алексей Сидоров), "Салют -7" (Клим Шипенко), "Ледокол" (Николай Хомерики), "Поддубный" (Глеб Орлов), "Легенда №17" (Николай Лебедев), "Битва за Севастополь" (Сергей Мокрицкий), "Призрак" (Александр Войтинский). В большинстве своем это - истории мужества, преодоления себя в непростых обстоятельствах, когда наиболее ярко проявляется знаменитый "русский характер".

Ленты будут демонстрироваться на русском языке с арабскими и английскими субтитрами.

Фестивальные показы пройдут в одном из самых больших кинотеатральных комплексов Ближнего Востока Vox Cinema Mall of the Emirates. Картины представит делегация российских кинематографистов, которую возглавит Генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая. Члены делегации - актеры Анатолий Кот, Александр Самойленко, Катерина Шпица, режиссер Сергей Мокрицкий и другие. Они познакомят зрителей с историей создания фестивальных фильмов, расскажут об основных трендах современного российского кино.

Фестиваль также декларирует новый уровень взаимодействия Москвы и Дубая в рамках работы Московской кинокомиссии, которая содействует организации съемок в российской столице, помогает при выборе локаций, рекомендует аккредитованные продакшн-компании.

Наталья Мокрицкая, генеральный директор "Москино", рассказывает о предстоящем фестивале, что это только первый шаг в развитии международной деятельности "Москино". "В ближайшем будущем мы планируем регулярно проводить фестивали Московского кино и других московских институций для продвижения Москвы, как важнейшего культурного и кинематографического бренда в знаковых киностолицах мира", - говорит Мокрицкая.

Киновед по образованию, глава "Москино" подчеркивает, что программа нынешнего фестиваля насыщена и разнообразна: "Она позволит не только познакомить зрителей с самыми успешными отечественными кинопроектами последних лет, но и даст возможность увидеть фильмы разных жанров, представит режиссеров разных художественных направлений. Я рада, что в это непростое время искусство имеет возможность преодолевать границы. Уверена, что российское кино не оставит равнодушными зрителей кинофорума, и у него появятся здесь свои поклонники и почитатели. Мы регулярно проводим на площадках Москино фестивали и киносмотры из разных уголков планеты. Это прекрасная возможность познакомить московского зрителя с многообразием современного мирового кинематографа".