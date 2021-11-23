Москвичи смогут сообщить о некачественной зимней уборке территорий

Сейчас на портале "Наш город" открыто 16 тем для комментирования. Писать можно о неубранном снеге на тротуарах и дорогах, обнаруженном гололеде, сосульках и наледи, свисающих с крыш или карнизов, а также о складировании противогололедных материалов в помещениях общего пользования жилых помещений, складировании грязного снега на газонах и других проблемах. При этом описать нужно не только обнаруженный недочет, но указать точно место его расположения. Это может быть дворовая территория, парк, улица, дом, объекты спорта, культуры, досуга и другие. За одни сутки написать можно не более 20 сообщений.

"Количество сезонных сообщений зависит от погоды, - рассказал Александр Пищелко. - Так, прошлой зимой, которая оказалась очень снежной, самые актуальные темы были связаны с уборкой снега и гололеда во дворах, на дорогах и в парках. При этом количество обращений по зимним темам составило 39% от общего количества запросов на портал за зимний период. Удалось решить более 200 тысяч проблем". По данным Александра Евгеньевича, чаще всего оставляли комментарии жители севера, юга и востока столицы. По данным инспекторов ОАТИ и Мосжилинспекции, замечания есть к управляющим компаниям, но от расположения округа это не зависит.

Как отметил Пищелко, для того, чтобы подать заявку, нужно авторизоваться на портале или в мобильном приложении. Затем выбрать объект (место обнаружения недочета), тему обращения и рассказать о проблеме. Почти во всех случаях требуется приложить к обращению подтверждающую наличие проблемы фотографию. Однако в некоторых ситуациях, например, чтобы заявить о неубранных сосульках, будет достаточно подробного описания. Заявки поступают балансодержателю территории, а также в органы власти и организации Москвы. Для предоставления ответа на портал даётся восемь рабочих дней, однако обычно вопрос решается за два-три дня. У заявителя есть возможность подтвердить устранение проблемы или написать, что работа выполнена плохо или не выполнена вообще.

Кстати, за 10 лет к проекту присоединились более 1,7 миллиона пользователей, решено более 5,3 миллиона проблем.