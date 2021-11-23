На переселение липчан из аварийного жилья направят еще более 2 млрд

Глава Липецкой области Игорь Артамонов напомнил, что программа переселения граждан из аварийного жилья осуществляется в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", входящего в национальный проект "Жилье и городская среда". Ранее в Липецкой области новые квартиры получили более 2,8 тысячи человек, чьи дома были признаны аварийными до 2017 года. На эти цели было направлено 1,37 миллиарда рублей федеральных средств и еще более 528 миллионов - региональных.
Игорь Артамонов назвал переселение липчан из аварийного жилья одной из первоочередных задач областной власти.
- Мы и дальше будем работать с федеральным центром, чтобы переселение шло опережающими темпами, - отметил глава региона.