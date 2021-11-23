На переселение липчан из аварийного жилья направят еще более 2 млрд

Федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Липецкой области на получение сверхлимитной финансовой поддержки для реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Регион получит 2,28 миллиарда рублей из средств Фонда ЖКХ, а также в порядке софинансирования добавит 488,87 миллиона рублей. Эти средства позволят переселить в новые квартиры более 4,1 тысячи человек из почти 1,7 тысячи аварийных квартир в 18 муниципалитетах.

Фото: Администрация Липецкой области