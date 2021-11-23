Названа причина крупного ДТП с трамваем в Москве

В крупной аварии с трамваем на северо-востоке Москвы, по предварительным данным, виновата водитель Honda. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

"Водитель иномарки, поворачивая налево, не пропустила городской транспорт и допустила столкновение", - констатировали в дептрансе. Никто из пассажиров трамвая не пострадал. Однако находившиеся в салоне люди и вагоновожатый получили сильный стресс.

К тому же движение трамваев было остановлено на два часа. Из-за подобных происшествий каждый месяц теряется по 23 часа, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что авария произошла в Продольном проезде. Водитель и пассажир Honda доставлены в больницу, у мужчины выявлены тяжелые травмы.