"Новый Иерусалим" выставил французскую живопись из коллекции князей Юсуповых

На выставке "Французский вкус князей Юсуповых" музей "Новый Иерусалим" вместе с музеем-усадьбой "Архангельское" представляет французскую живопись из легендарного собрания князя Николая Борисовича Юсупова.

Портрет князя Николая Борисовича и открывает выставку. "Портретную галерею" продолжают живописные изображения жены князя Татьяны Васильевны кисти Жана Лорана Монье и портреты кисти Луизы Элизабет Виже-Лебрен и Николя де Куртейля, французских мастеров, тесно связанных с Россией.

Блестящий екатерининский вельможа князь Юсупов славился древностью рода, богатством и "ученой прихотью". "Старый скептик и эпикуреец Юсупов, приятель Вольтера и Бомарше, Дидро и Касти, был одарен действительно артистическим вкусом", - заметил о нем Герцен. При Екатерине II Юсупов занимал должность директора Императорского Эрмитажа и по ее поручению закупал произведения искусства, не забывая пополнять и собственную коллекцию. Завсегдатай парижских художественных Салонов, князь лично знал ведущих европейских художников своего времени, состоял с ними в переписке, заказывал им картины и был известен невероятной щедростью.

В 1810 году Юсупов купил у Голицыных усадьбу Архангельское. Купил "… для веселья, а не для прибыли … чтобы заводить, что редко, и чтобы все было лучше, чем у других". И в главном доме усадьбы разместил свою художественную коллекцию. В ней были редкие полотна венецианца Тьеполо, картины фламандцев, в том числе Ван Дейка. Но преобладали французские мастера: Буше, Ротари, Робер, Лоррен, Грез…

Нынешняя выставка, следуя выбору коллекционера, как раз и делает акцент на французской части его собрания, прежде всего живописи ХVIII века. Среди картин есть и те, что впервые предстали перед публикой после реставрации.

Французский XVIII век оглядывался на античность охотно. У древних всегда были в запасе советы на все случаи жизни: и когда нужно было сделать выбор между чувством и долгом (разумеется, в пользу последнего), и когда хотелось вовсе забыть о долге.

Жан Тассель. Жертвоприношение Ифигении. Вторая половина 1650-х - 1660-е. Фото: Музей-усадьба "Архангельское"

За возвышенный "штиль" на выставке отвечает раздел "В поисках античного величия". Тут и "Жертвоприношение Ифигении" кисти художника ХVII века Жака Луи Тасселя и хрестоматийная "Клятва Горациев" Армана Шарля Караффа, а также "Похищение сабинянок" Никола де Куртейля. Де Куртейль, кстати, более десяти лет жил и работал в Архангельском.

А радости жизни, которые галантный век умел ценить, собраны в разделе "Под покровительством Амура". Любовь к рококо у старого князя явно не была данью моды. Николай Борисович покупал полотна Франсуа Буше и тогда, когда во Франции галантными сценами Буше перестали увлекаться. В результате князь стал единственным обладателем в России аж восьми полотен Буше. Одно из них - "Испуганная купальщица" - представлено на выставке. Полотно "Аполлон и Дафна" Жака Дюмона впервые показывали в Архангельском десять лет назад, и больше его не выставляли. Сейчас редкий шанс его увидеть. Здесь же пленяют "Амур и Психея" Огюстена Бернара и портреты красавиц художников круга Жана-Батиста Греза.

Франсуа Буше. Испуганная купальщица. 1736. Фото: Музей-усадьба "Архангельское"

А рядом - "Сцены повседневной жизни". Кроме "Уроков музыки" кисти Маргерит Жерар, тут можно найти … поучительные "Электрический опыт" и "Пневматический опыт" кисти Шарля Амеде ван Лоо. Век Просвещения сделал науку предметом бесед в салонах, а естественнонаучные опыты - одним из модных развлечений не только в кругу энциклопедистов. К слову, живопись Маргерит Жерар и Шарля Амеде ван Лоо в России представлена только в юсуповском собрании!

Последний зал увлекает в "Воображаемое путешествие". Восемь полотен Юбера Робера, "лучшего живописца античных руин", по словам Дидро, куратор Елена Шарнова считает главной сенсацией выставки. Картины Робера декорировали два восьмиугольных салона западной анфилады дворца в Архангельском, они никогда не покидали своего места. Сейчас в "Новом Иерусалиме", с подсветкой, их можно увидеть по-новому. Вообще, в России очень любили работы Робера. Русские аристократы были его основными заказчиками, самое большое собрание полотен этого художника - в России.

Прямая речь

Елена Шарнова, куратор выставки:

Юбер Робер. Странствующие музыканты. 1801. Фото: Музей-усадьба "Архангельское"

Главная отличительная черта коллекции Николая Борисовича Юсупова - преобладание французской школы живописи. Такой уклон в сторону Франции, возможно, был только у Николая Демидова, но его собрание не сохранилось. У большинства коллекционеров той эпохи преобладали итальянцы и голландцы. У Юсупова же голландцев очень мало.

В России, начиная с Петра I, голландцы - предмет коллекционирования номер один. Русские собиратели предпочитали Францию, если речь шла о декоративно-прикладном искусстве, мебели, фарфоре, шире - стиле жизни. Но живопись выбирали итальянскую и голландскую. Любовь к живописи Юбера Робера и Клода Жозефа Верне - скорее исключение, подтверждающее правило.

Энциклопедичность - другая особенность юсуповской коллекции. Князь ставил задачу показать эволюцию французской живописи. В сущности, его художественное собрание - это своего рода музей, который по уровню собрания можно сравнить только с Эрмитажем. Не случайно французский историк искусства Луи Рео обозначил его как "как истинный музей французского искусства".

Наконец, художественный вкус Юсупова - это вкус человека просвещенного. В его великолепной библиотеке был потрясающий подбор книг по искусству - и трактаты по теории искусства, и словари, и аукционные каталоги. В России по уровню просвещенности с Юсуповым можно сравнить только Александра Сергеевича Строганова, президента Академии художеств. Не случайно эти два имени широко известны не только в России, но и за пределами страны.

Кстати

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