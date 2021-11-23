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23.11.2021 15:07
Рубрика: Происшествия

Осужденные во время принудительных работ смогут мыть вагоны в метро Москвы

Текст: Владислав Куликов
Тюремное ведомство обсуждает с мэрией столицы возможность привлечения осужденных к работе в метро мойщиками и ремонтниками вагонов, а также к строительству объектов метрополитена.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Об этом заявил на конференции в Общественной палате РФ, посвященной ресоциализации заключенных, заместитель начальника управления ФСИН по Москве Андрей Артемчук. Как уточняет ТАСС, речь об осужденных к принудительным работам. Или тех, кто отбывал наказание в колонии, но остаток срока заменили ему принудительными работами.

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Как рассказал Андрей Артемчук, проект сейчас находится в стадии рассмотрения. За свой труд осужденные будут получать зарплату. Данная мера поможет их ресоциализации. Также в Москве уже реализуется проект привлечения осужденных к принудительным работам к строительству домов по реновации. Кроме того, как рассказал представитель столичного управления ФСИН, более 200 осужденных работают на предприятиях Зеленограда и получают от 30 до 50 тысяч рублей, а иногда и больше, в зависимости от специальности и количества смен.

Напомним, осужденные к принудительным работам отбывают наказание в исправительных центрах. Это не считается лишением свободы. Режим в таких центрах мягче. Осужденным разрешено пользоваться мобильной связью. В свободное время они вправе выходить за пределы центра, чтобы, скажем, купить еду в магазине.

В свою очередь врио начальника управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Андрей Кудрявцев на конференции заметил, что около половины российских заключенных формально могут претендовать на замену неотбытой части наказания принудительными работами. Инфраструктура для этого создается.

"Сегодня службой проводится активная работа по расширению исправительных центров. Это обусловлено тем, что более 180 тысяч осужденных, находящихся в местах лишения свободы, то есть фактически их половина, формально могут претендовать на замену неотбытой части наказания принудительными работами", - сказал Андрей Кудрявцев.

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Он отметил, что если в 2017 году к принудительным работам были привлечены около 600 осужденных, то в 2020 году уже более 12 тысяч человек. Из них часть изначально были приговорены к принудительным работам. Другая часть какое-то время отсидела в колониях, потом наказание им было смягчено.

Естественно, разрешение на перевод (а заключенный должен сам подать ходатайство о смягчении наказания, никто не принуждает человека переводиться в исправительный центр) получают далеко не все. Особо опасные заключенные, признающие исключительно криминальные порядки, должны оставаться в тюрьме до конца срока.

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