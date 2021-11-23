Собянин: Заболеваемость COVID-19 в Москве за три недели резко упала

Уровень заболеваемости коронавирусом в Москве за последние три недели снизился. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, последняя неделя в этом смысле вышла рекордной: заболеваемость уменьшилась на 30 процентов.

"От пиковых значений последней волны снизилась заболеваемость и госпитализация в два раза ровно. И самое главное, не только абсолютное значение, но и динамика, - рассказал Собянин в интервью РИА Новости. - Динамика очень хорошая".

Мэр подчеркнул, что сейчас никто точно не скажет, придет ли очередная волна коронавируса. Пока же, добавил он, удалось достичь главного - снять нагрузку с больниц и поликлиник.