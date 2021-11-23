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23.11.2021 13:30
Рубрика: Происшествия

Суд продлил арест основателю Group-IB, обвиняемому в госизмене

Текст: Иван Петров
Лефортовский районный суд Москвы постановил продлить до 28 февраля 2022 года срок содержания под стражей основателя компании Group-IB Ильи Сачкова. Мужчина, напомним, обвиняется в государственной измене.
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Основатель ведущей в РФ компании по кибербезопасности арестован по подозрению в госизмене

Таким образом, Сачков проведет под арестом как минимум 5 месяцев. Вину в госизмене обвиняемый не признает. Он утверждает, что не сотрудничал с разведками иностранных государств. Впрочем, что именно вменяется подследственному так и не сообщалось. В связи с тем, что материалы дела маркированы грифом "секретно".

Сачков является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана. Входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД РФ. Созданная им компания является одним из лидеров на рынке противодействия кибермошенничествам, похищению данных и других преступлений в IT-сфере. Компания активно сотрудничала с российскими спецслужбами и правоохранительными велоситами.

Сачкова задержали в конце сентября этого года.

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