Суд продлил арест основателю Group-IB, обвиняемому в госизмене

Лефортовский районный суд Москвы постановил продлить до 28 февраля 2022 года срок содержания под стражей основателя компании Group-IB Ильи Сачкова. Мужчина, напомним, обвиняется в государственной измене.

Таким образом, Сачков проведет под арестом как минимум 5 месяцев. Вину в госизмене обвиняемый не признает. Он утверждает, что не сотрудничал с разведками иностранных государств. Впрочем, что именно вменяется подследственному так и не сообщалось. В связи с тем, что материалы дела маркированы грифом "секретно".

Сачков является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана. Входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД РФ. Созданная им компания является одним из лидеров на рынке противодействия кибермошенничествам, похищению данных и других преступлений в IT-сфере. Компания активно сотрудничала с российскими спецслужбами и правоохранительными велоситами.

Сачкова задержали в конце сентября этого года.