В Москве арестован высокопоставленный сотрудник Росгвардии

Бывший заместитель начальника финансово-экономического департамента Росгвардии Николая Копытов арестован решением Московского 235-го гарнизонного военного суда, передает РИА Новости. Он подозревается в получении крупной взятки.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Николая Копытова меры пресечения в виде заключения под стражу", - гласит решение суда.

Речь, по непроверенным данным, идет о взятке в несколько миллионов рублей. Деньги были получены от предпринимателей за заключение контрактов.