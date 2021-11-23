Новости

Четверо сирийских военных погибли при обстрелах боевиками 00:38
В Москве арестован высокопоставленный сотрудник Росгвардии 00:16
Десятки налетчиков ограбили торговый центр и ювелирный магазин в Калифорнии 22.11.2021
В Британии назвали "чушью" речь Джонсона о свинке Пеппе 22.11.2021
Прокуратура Нью-Йорка приступила к оценке собственности "Организации Трампа" 22.11.2021
Около 40 человек пострадали от разбушевавшегося шакала в Индии 22.11.2021
Глава ФНС рассказал об итогах работы ведомства в 2021 году. Главное 22.11.2021
Павел Дуров получил гражданство Франции 22.11.2021
Алексей Гореславский назначен гендиректором Института развития интернета 22.11.2021
Более 44 тысяч человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 22.11.2021
Медиа России и Китая договорились развивать обмен кадрами, контентом и опытом 22.11.2021
Курс доллара превысил 75 рублей впервые с начала июля 22.11.2021
Как родителям заплатить налоги за детей в личном кабинете 22.11.2021
ФАС разъяснила новые правила контроля за ценами на лекарства 22.11.2021
Путин заявил об отказе Киева от выполнения Минских и нормандских соглашений 22.11.2021
В Махачкале после взрыва газа в частном доме возбуждено дело 22.11.2021
В ФНС рассказали, как отслеживают нелегально сдающих квартиры в аренду 22.11.2021
Сработавшая в Большом театре система пожаротушения не повредила декорации 22.11.2021
В Москве скончался бывший главный редактор "МК" Игорь Бугаев 22.11.2021
В Москве женщина пыталась продать новорожденного сына за 100 тысяч рублей 22.11.2021
Лукашенко: Беларусь не будет задерживать легально прибывших мигрантов 22.11.2021
В КДК РФС прокомментировали стычку игроков "Краснодара" и "Спартака" 22.11.2021
American Music Awards назвала артистами года группу BTS 22.11.2021
Запись секретного концерта Адель можно посмотреть в Сети 22.11.2021
Sony может запретить выпуск сторонних корпусов для PlayStation 5 22.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
23.11.2021 00:16
Рубрика: Происшествия

В Москве арестован высокопоставленный сотрудник Росгвардии

Бывший заместитель начальника финансово-экономического департамента Росгвардии Николая Копытов арестован решением Московского 235-го гарнизонного военного суда, передает РИА Новости. Он подозревается в получении крупной взятки.

Экс-начальник костромской колонии получил срок за взятку

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Николая Копытова меры пресечения в виде заключения под стражу", - гласит решение суда.

Речь, по непроверенным данным, идет о взятке в несколько миллионов рублей. Деньги были получены от предпринимателей за заключение контрактов.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Военные суды Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Преступления правоохранителей

Главное сегодня

"Газпром" может прекратить поставки газа в Молдавию за долги
Роскомнадзор составил список "приземляемых" в России компаний
ВОЗ рекомендовала использовать российскую тест-систему на COVID-19 в качестве эталона
В муниципалитетах Югры ввели обязательную самоизоляцию для непривитых
Лавров: Нежелание Берлина и Парижа поддерживать Минские соглашения тревожит
Признание Валерия Рашкина: убил, не пил, но от медосвидетельствования отказался - лгал
Мошенники все чаще используют слово "ипотека" для кражи данных