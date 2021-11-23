В Москве разработали проект климатической стратегии

Достигнутые столицей результаты в области сокращения выбросов парниковых газов в России - самые высокие в стране. Она же первой из регионов страны разработала проект климатической стратегии. Что будет в этом документе, к чему готовиться москвичам, рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский на открывшейся во вторник в столице площадке Международных климатических диалогов.

Как отмечают эксперты, именно города сильно влияют на климат. Выброс парниковых газов в них куда выше, чем за городом, а дорожные покрытия и здания удерживают и излучают тепло.

По данным Кульбачевского, основным источником выработки парниковых газов в мегаполисах является энергетический сектор, свою лепту добавляет и использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В последние семь лет Москве удалось уже снизить выбросы парниковых газов в энергетическом секторе на 23 процента, что превышает общероссийские показатели. Так, в генерации коэффициент использования тепла топлива достиг показателей в 72,7 процента, что сопоставимо с результатами высокоэффективных топливных систем скандинавских стран.

"Доля когенерационных мощностей в городе составляет порядка 93 процентов, две трети электроэнергии вырабатывается в комбинированном цикле, - рассказал Кульбачевский. - Примерно 40% тепловой энергии в Москве генерируется из вторичных, безуглеродных источников. И дальнейшее развитие и будет прописано в разработанном нами проекте климатической стратегии. Она обозначает вектор развития до 2060 года. Основная цель - достичь уровень углеродной нейтральности или проще говоря - минимизировать выделение городом парниковых газов".

Сам документ пока изучают эксперты, его в открытом доступе нет. Однако уже известно, что для достижения поставленной цели придется и дальше трансформировать энергетику, транспорт, градостроительную политику. Коснутся изменения всех сфер жизни мегаполиса, более того, психологии самих москвичей, которым придется внедрять энергоэффективные технологии в быту. Что касается города, то уже идет постепенный отказ от транспорта с двигателями внутреннего сгорания и переход на экологически чистый транспорт. К примеру, столица активно переводит городской общественный транспорт на электротягу, а в личных автопарках горожан появляются электромобили. Идет проработка и водородных технологий, в том числе использования водоробусов. Ведь водорода много в природе, его легко получить даже из воды.

"Основная задача - сделать водород безопасным, а уже после 2025 года начнем внедрять в городе, - рассказал "РГ" Антон Кульбачевский. - Эти технологии благоприятно скажутся и на экологии, и на климате. Ведь не будет ни теплых, ни вредных выбросов в атмосферу. Считаю, что к 2060 году Москва может полностью отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, это вполне адекватная реальность. Продолжим и работу по озеленению города, хотя уже сейчас 50 процентов территории - озеленено, причем 35 их них - это особо охраняемые природные территории. Для мегаполисов улучшение климатической ситуации - это единственный верный путь развития".

Он напомнил, что ещё 10 лет назад никто всерьез не воспринимал "зелёные технологии" в строительстве. Сейчас - это обыденность. Например, на станции метро "Саларьево" применены методы рекуперации, то есть выделяемое станций тепло идет обратно на обогрев помещений. Так, уже более 300 бизнес-центров используют инновационные методы, полностью или частично соответствующие зеленому стандарту. Есть офисы с "зелёной" крышей, зимними садами, солнечными батареями, тепловыми насосами и другими технологиями. Стоят инновационные технологии дороже обычных, но окупаются за 3-4 года. Что ещё будет применять столица, станет известно совсем скоро.

Как ожидается, климатическую стратегию правительство Москвы может принять уже в середине января 2022 года.