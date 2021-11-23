В Москве трамвай протаранил выехавшую на пути иномарку

На северо-востоке Москвы трамвай протаранил Honda с женщиной-водителем.

Как сообщает Telegram-канал столичного управления ГИБДД, авария произошла в 13.40 недалеко от ВДНХ. Женщина-водитель Honda, поворачивая налево, не уступила дорогу трамваю. Машина получила серьезные повреждения. Водителя и пассажира Honda доставили в больницу, у мужчины диагностированы тяжелые травмы.

Первый вагон трамвая сошел с рельсов, движение прервано. На месте работает оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия.