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23.11.2021 14:59
Рубрика: Происшествия

В Москве трамвай протаранил выехавшую на пути иномарку

Текст: Сергей Бабкин

На северо-востоке Москвы трамвай протаранил Honda с женщиной-водителем.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
ГИБДД Москвы заявила об участившихся наездах на пешеходов

Как сообщает Telegram-канал столичного управления ГИБДД, авария произошла в 13.40 недалеко от ВДНХ. Женщина-водитель Honda, поворачивая налево, не уступила дорогу трамваю. Машина получила серьезные повреждения. Водителя и пассажира Honda доставили в больницу, у мужчины диагностированы тяжелые травмы.

Первый вагон трамвая сошел с рельсов, движение прервано. На месте работает оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия.

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