В Москве женщину арестовали за продажу младенца

Жительница Москвы арестована после попытки продать собственного новорожденного сына.

Как сообщает РИА Новости, такое решение принял Лефортовский районный суд. Он согласился с ходатайством следствия и заключил подозреваемую Эвелину Ф. под стражу. Она пробудет в изоляторе, как минимум, до 22 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что молодая женщина была задержана при попытке продать младенца за 100 тысяч рублей. Объявление она разместила в интернете. Сейчас ребенок находится в больнице, ситуацию взяла под контроль уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.