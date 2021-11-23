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23.11.2021 17:49
Рубрика: Происшествия

В Москве женщину арестовали за продажу младенца

Текст: Сергей Бабкин

Жительница Москвы арестована после попытки продать собственного новорожденного сына.

Оренбуржец спас ребенка, выпавшего из рук пьяной матери

Как сообщает РИА Новости, такое решение принял Лефортовский районный суд. Он согласился с ходатайством следствия и заключил подозреваемую Эвелину Ф. под стражу. Она пробудет в изоляторе, как минимум, до 22 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что молодая женщина была задержана при попытке продать младенца за 100 тысяч рублей. Объявление она разместила в интернете. Сейчас ребенок находится в больнице, ситуацию взяла под контроль уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

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