В пандемию количество банкротств россиян увеличилось почти вдвое

Новости

Минцифры запустит авторизацию через ЕСИА на сервисах "Яндекса" 13:36
В Хорватии озаботились соблюдением в Австрии основных свобод 13:35
В театре ГИТИС завершилась церемония прощания с Валерием Гаркалиным 13:28
В декабре в Госдуму могут начать пускать по QR-кодам 13:26
Умер снявшийся в "Игре престолов" медведь Барт 13:21
14 подземных пешеходных переходов в Москве отремонтируют до конца года 13:07
У Путина нет в планах международных контактов для обсуждения ситуации с нефтью 13:06
Мишустин: Цифровизация влияет на телеиндустрию, меняя рынок медиапотребления 13:01
В Волгограде мошенницы подглядывали ПИН-коды у пожилых клиентов банков 12:58
Популярный напиток поможет избежать болезни Альцгеймера 12:57
Ростуризм и ОНФ запустили колл-центр для клиентов "Музенидис Трэвел" 12:56
В РСТ объяснили ситуацию с выплатами клиентам "Музенидис Трэвел" 12:36
Джоан Роулинг получила массу угроз от трансгендерных активистов 12:36
В Петербурге пожилым людям могут начать платить деньги за вакцинацию 12:32
Минфин исключил возможность дефолта "Роснано" 12:17
Директор Марины Хлебниковой рассказал о ее состоянии 12:07
Запущен проект "Видеоархив воспоминаний ветеранов Второй мировой войны" 12:01
Вышла биография знаменитого генерала и военспеца Якова Слащева-Крымского 11:59
В России снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом 11:51
Оперштаб: В Москве выявлено 2749 новых случаев COVID-19 11:50
Матвиенко: Призывы к бойкоту Олимпиады в Пекине недопустимы 11:49
Испанского премьера заставили выплатить штраф за нарушение закона о выборах 11:47
Фото: В Москве началось прощание с актером Валерием Гаркалиным 11:45
Эксперты пришли к выводу о спаде четвертой волны COVID-19 в РФ 11:40
Более 100 мигрантов покинули Беларусь через аэропорт Минска 11:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Авиабилетам предрекли подорожание из-за новых издержек авиакомпаний
Авиабилетам предрекли подорожание из-за новых издержек авиакомпаний
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
23.11.2021 12:35

В пандемию количество банкротств россиян увеличилось почти вдвое

Текст: Максим Блохин (Управляющий партнер УК "Блохин & партнеры", арбитражный управляющий)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 265(8616)
Рекламу банкротства сегодня можно встретить на каждом углу. На первый взгляд сама процедура выглядит легким избавлением от всех долгов, что полностью отвечает ожиданиям целевой аудитории рекламы. Эта аудитория желает купить мечту, в которой все ясно, быстро, дешево и со стопроцентной гарантией. Но так ли все безоблачно?

Год назад комитет Госдумы по банковскому законодательству уже обсуждал проект о рекламе банкротства. Несколько российских банков обратились в ФАС с просьбой изменить закон о рекламе, чтобы предупредить граждан о последствиях, которые может иметь пропаганда легкого банкротства.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
КС РФ разъяснил порядок субсидиарной ответственности при банкротстве

В 2021-м общее количество банкротств россиян увеличилось почти вдвое. По данным консалтинговой компании GRM, в первом полугодии число таких случаев стало больше в 1,8 раза и достигло 105,9 тысячи. Подобный скачок связывают с ухудшением платежеспособности граждан из-за пандемии, с ростом потребительского кредитования, доступностью микрозаймов - и доверием компаниям, которые предлагают помочь с оформлением банкротства.

Большинство людей, желающих избавиться от долгов, элементарно не понимают смысла процедуры. Они ожидают чуда: кто-то в суде все сделает за них, и долги не придется отдавать. Человек даже не задумывается о том, что все его имущество (квартира, дача и машина) может уйти в счет покрытия долга. А если он перепишет активы на родственников (рассчитывая вернуть имущество позже), в суде подобные сделки признают недействительными.

Реклама, которая обещает "быстро и законно списать долги", нередко создает у людей ощущение, что они могут рассчитывать на упрощенное банкротство. Но для этого нужно соответствовать множеству критериев: иметь долг не более 500 тысяч рублей, закрытый исполнительный лист и так далее. В итоге человек вынужден все равно проходить стандартную процедуру в суде, оплачивая услуги фирмы-посредника, которые в конечном счете могут обойтись в сотни тысяч рублей. Ведь банкротство может длиться годы, и все это время гражданину нужно будет "сопровождение".

Большинство людей, желающих избавиться от долгов, элементарно не понимают смысла процедуры

Подобные помощники обычно обещают списание всех долгов с сохранением имущества. Некоторые даже дают гарантии. Хотя залогового имущества - например, квартиры в ипотеке - вполне можно лишиться. Конкретного описания услуг и прозрачных цен на сайтах фирм, которые обещают быстрое банкротство, вы не найдете.

Первый вариант развития событий: посредник проверит все основания не выплачивать долг и, если найдет их, поможет надавить на кредитора, чтобы избежать выплат. Фирма также может продать вам услуги арбитражного управляющего и проведение судебного банкротства. Без управляющего провести судебное банкротство нельзя, а его услуги стоят от 100 тысяч рублей. Второй вариант: гражданину не помогут вообще, но потребуют оплату консультации.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Председатель Совета судей предупредил об угрозе массовых банкротств россиян

В рекламе банкротства не рассказывают о его негативных сторонах. Хотя возможны арест и сложности с получением кредитов в будущем, распродажа имущества, запреты на выезд за границу, распоряжение деньгами, занятие определенных должностей и даже на предпринимательскую деятельность. Если банкротство признают фиктивным, человеку грозит уголовная ответственность.

Обещание "списать все долги со стопроцентной гарантией" - обман. Единственные законные способы закрыть долг - выплатить его или пройти процедуру банкротства. При этом юристы вправе оказывать только определенные услуги. Это сбор и составление необходимых документов, предоставление услуг арбитражного управляющего для проведения судебного банкротства, консультации при составлении заявления для несудебного банкротства с МФЦ, представительство ваших интересов в суде, помощь в переговорах с банками, микрофинансовыми организациями или страховыми компаниями, а также в разбирательстве с недобросовестными коллекторами.

Избавиться от долгов бесплатно точно не получится. Как и полностью сохранить имущество, если только это не единственная ваша квартира или машина.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

Песков не исключил новые волны коронавируса
Госдума заложила рост пенсий в бюджет ПФР
Следователи выясняют обстоятельства гибели пассажира в самолете из Египта
За сутки в России подтверждено 33 996 случаев COVID-19 в 85 регионах
CNN: США могут отправить на Украину военных советников и оружие