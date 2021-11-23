В пандемию количество банкротств россиян увеличилось почти вдвое

Рекламу банкротства сегодня можно встретить на каждом углу. На первый взгляд сама процедура выглядит легким избавлением от всех долгов, что полностью отвечает ожиданиям целевой аудитории рекламы. Эта аудитория желает купить мечту, в которой все ясно, быстро, дешево и со стопроцентной гарантией. Но так ли все безоблачно?

Год назад комитет Госдумы по банковскому законодательству уже обсуждал проект о рекламе банкротства. Несколько российских банков обратились в ФАС с просьбой изменить закон о рекламе, чтобы предупредить граждан о последствиях, которые может иметь пропаганда легкого банкротства.

В 2021-м общее количество банкротств россиян увеличилось почти вдвое. По данным консалтинговой компании GRM, в первом полугодии число таких случаев стало больше в 1,8 раза и достигло 105,9 тысячи. Подобный скачок связывают с ухудшением платежеспособности граждан из-за пандемии, с ростом потребительского кредитования, доступностью микрозаймов - и доверием компаниям, которые предлагают помочь с оформлением банкротства.

Большинство людей, желающих избавиться от долгов, элементарно не понимают смысла процедуры. Они ожидают чуда: кто-то в суде все сделает за них, и долги не придется отдавать. Человек даже не задумывается о том, что все его имущество (квартира, дача и машина) может уйти в счет покрытия долга. А если он перепишет активы на родственников (рассчитывая вернуть имущество позже), в суде подобные сделки признают недействительными.

Реклама, которая обещает "быстро и законно списать долги", нередко создает у людей ощущение, что они могут рассчитывать на упрощенное банкротство. Но для этого нужно соответствовать множеству критериев: иметь долг не более 500 тысяч рублей, закрытый исполнительный лист и так далее. В итоге человек вынужден все равно проходить стандартную процедуру в суде, оплачивая услуги фирмы-посредника, которые в конечном счете могут обойтись в сотни тысяч рублей. Ведь банкротство может длиться годы, и все это время гражданину нужно будет "сопровождение".

Большинство людей, желающих избавиться от долгов, элементарно не понимают смысла процедуры

Подобные помощники обычно обещают списание всех долгов с сохранением имущества. Некоторые даже дают гарантии. Хотя залогового имущества - например, квартиры в ипотеке - вполне можно лишиться. Конкретного описания услуг и прозрачных цен на сайтах фирм, которые обещают быстрое банкротство, вы не найдете.

Первый вариант развития событий: посредник проверит все основания не выплачивать долг и, если найдет их, поможет надавить на кредитора, чтобы избежать выплат. Фирма также может продать вам услуги арбитражного управляющего и проведение судебного банкротства. Без управляющего провести судебное банкротство нельзя, а его услуги стоят от 100 тысяч рублей. Второй вариант: гражданину не помогут вообще, но потребуют оплату консультации.

В рекламе банкротства не рассказывают о его негативных сторонах. Хотя возможны арест и сложности с получением кредитов в будущем, распродажа имущества, запреты на выезд за границу, распоряжение деньгами, занятие определенных должностей и даже на предпринимательскую деятельность. Если банкротство признают фиктивным, человеку грозит уголовная ответственность.

Обещание "списать все долги со стопроцентной гарантией" - обман. Единственные законные способы закрыть долг - выплатить его или пройти процедуру банкротства. При этом юристы вправе оказывать только определенные услуги. Это сбор и составление необходимых документов, предоставление услуг арбитражного управляющего для проведения судебного банкротства, консультации при составлении заявления для несудебного банкротства с МФЦ, представительство ваших интересов в суде, помощь в переговорах с банками, микрофинансовыми организациями или страховыми компаниями, а также в разбирательстве с недобросовестными коллекторами.

Избавиться от долгов бесплатно точно не получится. Как и полностью сохранить имущество, если только это не единственная ваша квартира или машина.