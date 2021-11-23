В пандемию количество банкротств россиян увеличилось почти вдвое

Год назад комитет Госдумы по банковскому законодательству уже обсуждал проект о рекламе банкротства. Несколько российских банков обратились в ФАС с просьбой изменить закон о рекламе, чтобы предупредить граждан о последствиях, которые может иметь пропаганда легкого банкротства.
В 2021-м общее количество банкротств россиян увеличилось почти вдвое. По данным консалтинговой компании GRM, в первом полугодии число таких случаев стало больше в 1,8 раза и достигло 105,9 тысячи. Подобный скачок связывают с ухудшением платежеспособности граждан из-за пандемии, с ростом потребительского кредитования, доступностью микрозаймов - и доверием компаниям, которые предлагают помочь с оформлением банкротства.
Большинство людей, желающих избавиться от долгов, элементарно не понимают смысла процедуры. Они ожидают чуда: кто-то в суде все сделает за них, и долги не придется отдавать. Человек даже не задумывается о том, что все его имущество (квартира, дача и машина) может уйти в счет покрытия долга. А если он перепишет активы на родственников (рассчитывая вернуть имущество позже), в суде подобные сделки признают недействительными.
Реклама, которая обещает "быстро и законно списать долги", нередко создает у людей ощущение, что они могут рассчитывать на упрощенное банкротство. Но для этого нужно соответствовать множеству критериев: иметь долг не более 500 тысяч рублей, закрытый исполнительный лист и так далее. В итоге человек вынужден все равно проходить стандартную процедуру в суде, оплачивая услуги фирмы-посредника, которые в конечном счете могут обойтись в сотни тысяч рублей. Ведь банкротство может длиться годы, и все это время гражданину нужно будет "сопровождение".
Подобные помощники обычно обещают списание всех долгов с сохранением имущества. Некоторые даже дают гарантии. Хотя залогового имущества - например, квартиры в ипотеке - вполне можно лишиться. Конкретного описания услуг и прозрачных цен на сайтах фирм, которые обещают быстрое банкротство, вы не найдете.
Первый вариант развития событий: посредник проверит все основания не выплачивать долг и, если найдет их, поможет надавить на кредитора, чтобы избежать выплат. Фирма также может продать вам услуги арбитражного управляющего и проведение судебного банкротства. Без управляющего провести судебное банкротство нельзя, а его услуги стоят от 100 тысяч рублей. Второй вариант: гражданину не помогут вообще, но потребуют оплату консультации.
В рекламе банкротства не рассказывают о его негативных сторонах. Хотя возможны арест и сложности с получением кредитов в будущем, распродажа имущества, запреты на выезд за границу, распоряжение деньгами, занятие определенных должностей и даже на предпринимательскую деятельность. Если банкротство признают фиктивным, человеку грозит уголовная ответственность.
Обещание "списать все долги со стопроцентной гарантией" - обман. Единственные законные способы закрыть долг - выплатить его или пройти процедуру банкротства. При этом юристы вправе оказывать только определенные услуги. Это сбор и составление необходимых документов, предоставление услуг арбитражного управляющего для проведения судебного банкротства, консультации при составлении заявления для несудебного банкротства с МФЦ, представительство ваших интересов в суде, помощь в переговорах с банками, микрофинансовыми организациями или страховыми компаниями, а также в разбирательстве с недобросовестными коллекторами.
Избавиться от долгов бесплатно точно не получится. Как и полностью сохранить имущество, если только это не единственная ваша квартира или машина.