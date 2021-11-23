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23.11.2021 01:58
Рубрика: Общество

В парках Москвы заработала почта Деда Мороза

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 265(8616)
В столичных парках появились почтовые ящики, с помощью которых можно отправить письма Деду Морозу. Послания от детей и взрослых принимаются до 21 января включительно.

Акция проходит в парках Москвы в четвертый раз. В прошлом году почта зимнего волшебника приняла 45 тысяч писем. Большинство из них пришли на онлайн-ящик. Всем, кто хочет тоже написать волшебнику, нужно заполнить форму на сайте Московской усадьбы Деда Мороза, прикрепить файл с рисунком, если он есть, и указать адрес электронной почты, куда и придет ответ. Он прилетит в течение двух-трех дней с электронного адреса: pochta@dedmorozmos.ru. Его лучше заранее занести в базу контактов, чтобы письмо не попало в папку "Спам".

Фото: Владимир Смирнов/ ТАСС
Дед Мороз зажег первую елку

Отправить письмо можно и традиционным способом по адресу: 109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, владение 168д, Дедушке Морозу. Нужно указать имя и обратный адрес с почтовым индексом. В конверт, если есть желание, можно вложить рисунок, новогоднюю открытку с поздравлением или стихами. Как сообщили в пресс-службе "Мосгорпарка", почта в этот раз появилась в 39 парках, в том числе в Саду имени Баумана, "Сокольниках", "Царицыно". Ящики, а их 53, установлены в популярных местах, то есть там, где чаще гуляют горожане: у центральных входов, на главных аллеях, около павильонов и зданий администрации. Их легко найти - они фиолетового цвета и с надписью "Московская усадьба Деда Мороза".

Дети могут поучаствовать и в ежегодном конкурсе на лучшее послание Деду Морозу. Участникам надо выбрать одну из пяти номинаций: "Дружное поздравление", "Сказочные персонажи усадьбы", "Письмо в "Страну сказок-2022", "Моя новогодняя история" и "Добропочта". Затем нужно написать небольшой рассказ или стихотворение на выбранную тему. Хозяин усадьбы прочтет все письма и оценит их оригинальность, логику и стиль изложения. Награждение победителей запланировано на 8 февраля.

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