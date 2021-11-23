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23.11.2021 18:30
Рубрика: Происшествия

В Рязани главу отдела СК арестовали за мошенничество

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

Решением Советского районного суда Рязани отправлен под домашний арест руководитель Касимовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Рязанской области. Мера пресечения избрана до 21 января 2022 года включительно, сообщили в суде.

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Глава Касимовского межрайодела обвиняется в покушение на мошенничество с использованием служебного положения (часть 3 статьи 159 УК РФ). Судебное заседание состоялось по ходатайству о домашнем аресте.

В ФСБ и СК по региону ситуацию не комментируют.

Касимовский межрайонный отдел СУ СК РФ обслуживает три района - Касимовский, Клепиковский и Пителенский.

Постановление суда первой инстанции об аресте в законную силу не вступило и может быть обжаловано в областном суде.

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