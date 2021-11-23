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23.11.2021 11:12
Рубрика: Власть

Владимир Ефимов: В Москве решили собирать вышедшую из строя технику

Текст: Ирина Огилько
В Москве по городской программе будут перерабатывать электронную и электрическую технику, которая вышла из строя.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проект будет существовать в виде государственно-частного партнерства (ГЧП). Инициатива о его реализации поступила в столичное правительство в этом году. Подробности сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Фото: EPA
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"Правительство Москвы приняло решение о реализации ГЧП-проекта по сбору и обработке вышедшего из строя электронного и электрического оборудования в целях его последующей утилизации. Извещение о реализации проекта государственно-частного партнерства опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов", - сообщил заммэра. Ознакомиться с условиями концессии можно в течение 45 дней.

Инициатором предложения стала корпорация "Экополис". Она предлагает осуществлять полный цикл сбора и переработки оборудования, в том числе пластика и опасных веществ. Для этого инвестор реконструирует городские объекты под пункты сбора и оснастит их необходимым оборудованием. Всю отсортированную здесь технику "Экополис" планирует отправлять на перерабатывающие предприятия - в том числе на собственные заводы "ЭкоТехПром" и "Экопласт", укомплектованные современным оборудованием.

"Москва подпишет с инвестором соглашение о государственно-частном партнерстве на 20 лет, - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Город передаст инвестору по соглашению пустующие объекты капитального строительства, расположенные в Остаповском проезде и на Алтуфьевском шоссе. Реализация этого проекта поможет снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду". Отметим, что государственно-частное партнерство позволяет реализовывать инфраструктурные проекты на взаимовыгодных условиях. Что касается столицы, она получает функционирующий объект, сокращает бюджетные затраты на финансирование его строительства или реконструкции.

По данным Городского агентства управления инвестициями, соглашение о создании инфраструктуры для сбора и обработки вышедшей из строя электроники станет первым в сфере обращения с утратившим потребительские свойства электронным и электрическим оборудованием.

Всего с 2013 года было заключено более 250 ГЧП-контрактов на сумму свыше 1,1 трлн рублей.

Кстати

С условиями концессии можно ознакомиться на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.

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