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23.11.2021 17:06

Владимирские семьи в 2021 году получили на детей больше 1,9 млрд рублей

Во Владимирской области в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография" за 10 месяцев 2021 года выплаты получили более 20 тысяч семей с детьми на общую сумму один миллиард 933,5 миллиона рублей.

В частности, 11607 семей получили ежемесячную денежную выплату на первого ребенка при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (24170 рублей). Размер пособия составляет 11294 рубля, всего выплачено более миллиарда рублей.

Фото: Администрация Владимирской области
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8442 семьи воспользовались такой мерой поддержки, как ежемесячная денежная выплата в размере 11294 рубля на третьего и (или) последующего ребенка до достижения им трехлетнего возраста при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает среднедушевые денежные доходы населения (28285 рублей). По этой статье родителям выплачено 846,4 миллиона рублей.

Кроме того, в рамках проекта учреждения здравоохранения области выдали 750 направлений на выполнение экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием. За счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования проведены 620 циклов ЭКО.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Владимирская область - территория развития

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