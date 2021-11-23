Встретить ветеранов и стать хранителем огня: как в Москве развивается патриотическое волонтерство

В этом году более 900 москвичей, занимающихся патриотическим волонтерством, посвятили помощи людям и городу около 15,5 тысячи часов. Они участвовали в таких мероприятиях, как "Поздравь ветерана", "Линия памяти", "Красная гвоздика".

"Участие в патриотических программах открывает широкие возможности для каждого, - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. - Например, волонтеры могут пообщаться с ветеранами и узнать больше о нашей истории, найти единомышленников и новых друзей, получить полезные навыки и опыт".

Минувшей весной, например, более 200 волонтеров встречали ветеранов, приезжавших в столицу на празднование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. А около 100 москвичей летом стали хранителями огня на акции "Линия памяти".

Стать волонтером может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, а затем записаться на конкретную акцию.