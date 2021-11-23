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23.11.2021 11:17
Рубрика: Власть

Четыре региона ДФО получат увеличенные субвенции на оказание медпомощи

Текст: Ольга Журман

Правительство РФ утвердило постановление, предусматривающее увеличенные субвенции на оказание обязательной медицинской помощи пяти регионам страны: Якутии, Камчатке, Магаданской области, Ненецкому и Чукотскому автономным округам, сообщается на сайте кабмина.

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"С 2022 года для отдельных регионов с наиболее сложными климатическими и географическими условиями будет увеличен объем субвенций на оказание гражданам обязательной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В следующем году эти регионы смогут дополнительно получить 6,3 миллиарда рублей, в 2023 году - 6,7, в 2024-м - 7 миллиардов. Источником финансирования станут страховые взносы на обязательное медицинское страхование, которые поступают в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Постановление правительства предусматривает изменения методики распределения субвенций Федерального фонда медстраха бюджетам его территориальных фондов. В частности, будет увеличен коэффициент ценовой дифференциации бюджетных услуг с 4,5 до 5,5.

В регионах Власть Работа власти Госуправление Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край ДФО Магаданская область ДФО Чукотский АО ДФО Якутия

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