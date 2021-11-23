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23.11.2021 02:19
Рубрика: Общество

Циклон с дождем и снегом напомнил Владивостоку о прошлогоднем ледяном дожде

Текст: Ольга Журман (Владивосток)
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8616)
В южном Приморье в ночь с воскресенья на понедельник 22 ноября лил дождь, а утром пошел снег. Через пару часов деревья уже были в ледяных бусах, дороги - в ледяной каше и гололедице, а рядом на льду юзили авто. Все как ровно год назад, когда на Приморье обрушился недоброй памяти ледяной дождь, из-за которого пришлось вводить режим ЧС.
После дождя и снега деревья Владивостока украсили ледяные бусы, а дороги покрыла гололедица. Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС После дождя и снега деревья Владивостока украсили ледяные бусы, а дороги покрыла гололедица. Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС
После дождя и снега деревья Владивостока украсили ледяные бусы, а дороги покрыла гололедица. Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС

Почти совпали даже даты природных катаклизмов, разница в три дня не в счет. Но, конечно, сейчас обледенение будет послабее. Так, лед на кузове автомобилей сейчас - полсантиметра толщиной, а в прошлом году был без преувеличения три.

Фото: VL.ru
Во Владивостоке отменили занятия в школах из-за снежного циклона

Зато на этот раз в кадр попал мэр Владивостока Константин Шестаков, приехавший на сложный дорожный участок и помогавший толкать авто водителя-девушки, безрезультатно пытавшейся на летней резине взять обледеневший дорожный подъем.

Непогоду принес циклон, который прошел Корейский полуостров и смещался через Приморский и Хабаровский края. В четырех муниципалитетах Приморья - Артеме, Владивостоке, Ольгинском районе и Пограничном округе - отключился свет, без него остались 1720 человек, но электроснабжение было оперативно восстановлено.

Во Владивостоке частично оборвалась гирлянда на одной из улиц, по двум адресам - провода, а на улице Пушкинской на проезжую часть упал электропровод. Как следствие, в школах отменили обучение во вторую смену, а мэр предложил руководителям организаций отпустить работников домой. Было объявлено, что пункты вакцинации от ковида будут работать по сокращенному графику.

К слову, все-таки опыт чему-то учит: похоже, к просьбе ГИБДД не выезжать на дороги без острой необходимости прислушались многие - сообщений о ДТП было заметно меньше, чем год назад. Большегрузам въезд в город не разрешали, но один все же не осилил перевал на загородной трассе и перекрыл ее собой. Вместе с тем на этот раз не закрывалось движение на Русском и Золотом мостах.

Почти совпали даже даты природных катаклизмов. Но сейчас обледенение будет послабее. Так, лед на кузове автомобилей сейчас - полсантиметра толщиной, а в прошлом году был без преувеличения три

Вчера в первой половине дня несколько человек обратились за помощью в травмпункты, и одного прямо с улицы увезла скорая помощь: человек, упав, сильно ударился головой.

К концу понедельника снег закончился, поднялся ветер, была недолгая метель и даже пыталось выглянуть солнце.

Владивосток вчера чистили почти 1200 дворников. Это стоит отметить, потому что обычно их работа была организована так, что они дожидались конца снегопада и выходили работать, когда сгрести снежные кучи уже было нельзя - они превращались в лед. Долбить их было и лень, и трудно, и после этого горожане ломали ноги на заледеневшей снежной каше.

Из-за этого снежного циклона досталось вчера соседям Приморья жителям Хабаровского края. На нескольких трассах был ограничен проезд пассажирских автобусов, а шесть самолетов из Москвы, Южно-Сахалинска, Охи, Николаевска-на-Амуре, Зеи и Иркутска, летевших в Хабаровск, были вынуждены отправиться на запасные аэродромы. Власти опасались, что из-за ветра придется ограничить междугороднее пассажирское сообщение и даже работу паромной переправы Ванино-Холмск.

Кстати, ноябрь будет приносить сюрпризы чаще и чаще. По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, частота катаклизмов и их интенсивность увеличились. Природа стремится к равновесию, поэтому создает более мощные тайфуны, циклоны и атмосферные фронты.

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