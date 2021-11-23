Югра стала первым российским регионом, который ввел обязательную самоизоляцию для непривитых от COVID-19. На Камчатке стали требовать QR-коды в общественном транспорте. О том, какие еще меры для борьбы с коронавирусом принимают субъекты РФ - в материале "РГ".

Из дома по заявке

Если Татарстан первым в России ввел QR-коды в общественном городском и межмуниципальном транспорте, то Югра - обязательную самоизоляцию для непривитых. И кстати, такой опыт северный регион применяет во второй раз. Как пояснили "РГ" в оперштабе Югры, в июне нынешнего года ограничительные меры уже внедрялись в городах Югорске и Советском, благодаря чему удалось достичь положительной динамики и остановить рост заболеваемости.

Очередные ограничения оперштаб принял на основании предложений местного Роспотребнадзора: сидеть дома с 22 ноября по 5 декабря обязали жителей еще трех городов и пяти сельских поселений.

Очередной защитный протокол округа, касающийся непривитых, однако, не требует все время сидеть в четырех стенах, а свежим воздухом дышать через форточку. Выбираться из квартиры, конечно, можно. Но по самым неотложным и важным делам. Например, чтобы попасть в больницу при угрозе жизни и здоровью, помочь пожилым родственникам, вынести мусор, сходить в магазин или аптеку, выгулять собаку, да и самому пройтись по парку или скверу, соблюдая дистанцию. Но вот тут самое интересное: все свои перемещения граждане должны фиксировать в местной электронной системе самоконтроля "Цифровое уведомление - ХМАО-Югра".

"На поиски лекарства дается пара часов, на выгул собаки - час, - рассказывает жительница Нефтеюганска Эльвира. - Что сейчас происходит в городе? Народ, мне кажется, пока ничего и не понял. Обстановка спокойная".

А можно ли, например, ходить на работу? Да, говорится в постановлении губернатора № 155 от 22 ноября. Только вот некоторые категории сотрудников и специалистов все равно должны быть привитыми - иначе трудиться нельзя.

Добавим, что, по последним данным, с начала пандемии в Югре зарегистрировано 88 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 1,6 тысячи человек.

Здоровье важнее билета

Новые меры профилактики распространения ковида ввели в Камчатском крае. С 23 ноября летать на внутрирегиональных авиарейсах и передвигаться на междугородних автобусах пассажиры смогут, только предъявив QR-код. Если его не будет, человеку предложат сдать билет и отложить поездку. Деньги при этом вернут. Система действует на всех внутрирегиональных авиарейсах и в междугородних автобусах из Петропавловска-Камчатского в поселки Мильково, Октябрьский, Эссо, Ключи и Усть-Камчатск.

- Пассажир должен предъявить документы, подтверждающие вакцинацию, справку о медицинском отводе или о недавно перенесенном заболевании. Кроме того, человек может предъявить справку о наличии антител, она действует один месяц, - объяснил министр транспорта и дорожного строительства Владимир Каюмов. - Межмуниципальные перевозчики подготовились к такой проверке документов, ожидались некоторые трудности, но пассажиры оказались ответственные и за первую половину дня у всех, желающих уехать или улететь, были необходимые документы.

Перенести нововведение безболезненно помогло то, что для жителей региона новые антикоронавирусные требования не стали неожиданностью. Их предупредили почти за месяц. А перед этим систему QR-кодов уже успели распространить на учреждения культуры, общепита и физкультурно-спортивные комплексы.

Стоит отметить, что многих людей вакцинировать заставляет не кодовая система, а чувство ответственности. "Это мой личный выбор, - говорит жительница Камчатки Анна. - У меня есть ребенок и родители, я хочу обезопасить их и себя". "Сейчас многие люди болеют, поэтому приняла решение сделать прививку, - поддерживает решение землячки пенсионерка Людмила. - Кроме того, я бывший медработник и считаю, что людям следует вакцинироваться. Мы не можем знать, что будет дальше, поэтому вакцинация - единственный способ, чтобы уберечь себя и близких".

Код для яслей

В Карелии с 1 декабря родителям попасть в здание дошкольного учреждения можно будет только при наличии документа о вакцинации. Принимать ребят и провожать их в группы будут дежурные сотрудники детсадов.

В середине ноября министерство образования и спорта Карелии направило органам местного самоуправления рекомендации по работе детсадов. В них указано, что муниципалитеты должны проанализировать количество родителей, у которых отсутствуют нужные документы. Исходя из полученных результатов, детсады должны принять локальный акт, в котором закрепят порядок. Единое решение для всех садов региона принять невозможно: здания различаются по количеству входов, доступным площадям. Разнится и количество воспитанников, которые посещают дошкольные учреждения. Соответственно, необходим индивидуальный подход.

Сами же детские сады будут назначать дежурных за утренний прием детей, устанавливать место, где примут ребятишек и отдадут родителям вечером. Если погода будет хорошей, то дети вместе с дежурным будут дожидаться мам и пап на прогулке, если нет - сотрудники оденут и вернут детей родителям в конце дня.

Не согласился с подобной практикой уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев. По его мнению, введение QR-кодов для посещения детских садов ставит под угрозу безопасность малышей. Они могут оказаться без присмотра родителей. Как написал детский омбудсмен в соцсети, не учитывается необходимость оказания помощи ребенку при переодевании, соблюдение режима питания, прогулок, погодные условия в зимний период времени.

Тем не менее новый порядок начнет работать. И родителей заранее об этом предупреждают. Кстати, по данным министерства здравоохранения республики, на 23 ноября зарегистрирован 81 661 инфицированный коронавирусной инфекцией, в том числе 9708 детей.

Кому надо сделать прививки на Дону

В Ростовской области для жителей региона старше 60 лет введена обязательная иммунизация от коронавирусной инфекции. Прививки также будут делать пожилым людям с хроническими заболеваниями, в том числе - бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы.

Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач области Евгений Ковалев. "В возрастной группе 60 лет и старше - привито немногим более 50 процентов, при этом по итогам 45-й недели заболеваемость в данной возрастной группе максимальная и в 1,7 раза выше среднеобластного показателя", - сообщил он.

Списки подлежащих вакцинации сформируют на каждом врачебном участке. Прививочные бригады будут убеждать целевую аудиторию пройти иммунизацию и заодно проведут медицинский осмотр людей из группы риска. Тем, кому прививка не подходит по состоянию здоровья, вводить вакцину не будут. Первым компонентом или однокомпонентной вакциной пожилым людям необходимо будет привиться до 20 декабря текущего года, вторым - до 20 января следующего года.

Ситуация с COVID-19 в регионе непростая. По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 650 человек. Всего опасной инфекцией болеют 25 335 жителей региона. С начала пандемии скончались 8465 человек.