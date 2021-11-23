Мишустин обещал продумать идею QR-кодов для переболевших ковидом в легкой форме

Премьер-министр Михаил Мишустин обещал продумать предложение по QR-кодам для граждан, переболевших коронавирусной инфекцией в легкой форме и имеющих высокий титр антител, но не прививавшихся.

"Мне кажется, что было бы правильно на федеральном уровне разработать такой порядок", - завил губернатор Амурской области Василий Орлов на президиуме Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Это, по его словам, в значительной степени снизило бы общественный резонанс по теме вакцинации, в том числе разгрузило систему здравоохранения и позволило бы сэкономить бюджетные средства, которые сегодня направляют на вакцинацию.