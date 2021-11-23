На Чукотке заведующую магазином осудили за хищения на 9 млн рублей

К четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года приговорил Анадырский районный суд заведующую магазина из чукотского села Ваеги. Женщину признали виновной в присвоении имущества в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Чукотки.

Как стало известно, женщина обкрадывала МУП "Анадырского муниципального района "Анадырская торговая компания" с ноября 2010 по ноябрь 2019 года. Общая сумма похищенного составила почти 9,5 миллиона рублей.

"В течение девяти лет она похищала находящиеся на реализации товарно-материальные ценности в виде продуктов питания и алкоголя, а также денежные средства из кассы магазина", - уточнила старший помощник прокурора округа по взаимодействию со СМИ Анастасия Паскова.

Приговор в отношении женщины уже вступил в законную силу.