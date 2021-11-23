На Камчатке совершил аварийную посадку пассажирский самолет

Экстренную посадку из-за внезапной остановки одного из двигателей был вынужден совершить самолет ЯК-40, вылетевший в понедельник из села Тиличики в Петропавловск-Камчатский. Борт вернулся в аэропорт вылета.

В самолете находились 13 пассажиров и грузы. При аварийной посадке никто не пострадал. Людей должны увезти в Петропавловск-Камчатский сегодня другим воздушным судном, совершающим плановый рейс.

"Сейчас проводится проверка ситуации камчатским межрегиональным управлением воздушного транспорта Росавиации. Также проводится расследование по данному факту", - сообщил министр транспорта и дорожного строительства Владимир Каюмов.