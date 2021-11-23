На Сахалине снежный циклон оставил без электричества 11 поселков

По состоянию на утро 23 ноября без света остаются 11 сел Сахалинской области, еще в 12 населенных пунктах отмечаются перебои с электроснабжением. Всему виной - мощный снежный циклон, который обрушился на островной регион в понедельник.

Как сообщила пресс-служба компании "Сахалинэнерго", из-за непогоды произошли четыре отключения ЛЭП напряжением 220 кВ, 2 - 110 кВ, 1 - 35 кВ, 35 - 6-10 кВ. В результате полностью обесточены села Черемшанка, Новоселово, Урожайное, Рыбацкое, Зеленодольск, Песчанское, Парусное, Белинское, Огоньки, Высокое и Старорусское. Перебои с электроэнергией отмечаются в Чехове, Люблине, Костромском, Стародубском, Заречном, Краснополье, Никольском и Соколе, а также в некоторых микрорайонах Южно-Сахалинска, Аниве, Холмске и Томари. Аварии устраняют 38 энергетиков в составе 19 бригад.

Работы на линиях электропередачи велись всю ночь. Специалисты очищали провода от толстой наледи, что позволило избежать новых отключений. Еще вчера все аварийно-восстановительные бригады "Сахалинэнерго" были переведены в режим повышенной готовности для устранения последствий приближающегося циклона.