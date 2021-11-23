Ноябрьские морозы в Якутии бьют рекорды

В Якутию пришли аномальные морозы. В понедельник на сайте республиканского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды сообщается: "Зарегистрированная температура - минус 45 градусов, давление 773 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный со скоростью 1 метр в секунду".

А в некоторых районах и того ниже. Учащихся десяти школ в Усть-Алданском районе перевели на удаленку после того, как температура воздуха упала до экстремальных значений и достигла минус 50 градусов. В республике говорят, что это рекордно низкие показатели для ноября.

В якутском республиканском оперштабе уточнили, что столбик термометра опускался до минус 49 градусов в селах Эселях, Балыктах и минус 50 в Кылайы. 45-градусный мороз отмечен в селах Огородтах, Бяди, Дюпся, Усун-Кюель, Кептени, Маягас, Дыгдал. Кстати, для Кылайы минус 50 температура привычная. Ровно неделю назад там уже фиксировали этот показатель.

В районной администрации сообщили, что 22 ноября в этих сельских поселениях был объявлен актированный день. Это значит, что школьникам по усмотрению родителей можно не посещать занятия из-за неблагоприятных погодных условий. Для Якутии и других северных и полярных регионов такое совсем не в диковинку. Положение об актированных днях есть в каждой школе, и его знают назубок.

Всего в Усть-Алданском районе 695 детей переведены на дистанционное обучение. По данным управления образования, освобождены от посещения занятий ученики с первого по пятые классы и лишь в некоторых селах по седьмые или восьмые классы.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Усть-Алданском районе морозы чуть ослабнут до минус 35-40 и будут держаться у этой отметки. В столице региона Якутске температура воздуха также опустилась до минус 40, без осадков, утром местами туман, ветер переменный, 1-3 метра в секунду. Но актированные дни не объявлялись, дети продолжают ходить в школу.