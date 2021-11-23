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23.11.2021 04:17
Рубрика: Общество

В Биробиджане циклон парализовал работу общественного транспорта

Текст: Дина Непомнящая

Общественный транспорт в Биробиджане не смог начать работу 23 ноября из-за сильного снегопада. Несмотря на то, что с двух часов ночи в столице Еврейской автономной области шла расчистка дорог, выйти на линию автобусы не смогли.

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"Просто это невозможно с учетом тех осадков, которые сейчас идут. Большая просьба всем по возможности остаться дома", - выступил с видеообращениям к жителям мэр города Александр Головатый.

На сайте городской администрации сообщается, что техника работает в полную мощность, но требуется привлечь дополнительные силы, чтобы справиться с ситуацией.

Из-за непогоды 23 и 24 ноября отменили занятия в школах. Детские сады, учреждения дополнительного образования и спортивные секции работают по расписанию, но родителям советуют оставить детей дома. Не выходить на улицу без необходимости лучше и взрослым. Работодателям рекомендовали на время прохождения циклона перевести сотрудников на удаленный режим работы. Кроме того, жителей города попросили помочь коммунальщикам в расчистке дворов, если такая возможность имеется.

Отмечается, что перебои с движением общественного транспорта возникли еще накануне. Весь вечер и ночь добираться домой биробиджанцам помогали сотрудники ГУ МЧС России по ЕАО и МО МВД "Биробиджанский", использовавшие для этих целей служебный транспорт.

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