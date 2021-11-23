В Бурятии из больницы украли трубки от кислородных баллонов

Новости

Власти Финляндии признали проблему дискриминации на рынке труда 08:48
Диетолог назвал "полезные" продукты, которые могут причинить вред 08:23
Американец получил 19 месяцев тюрьмы за призыв убить конгрессменов 07:57
Исследования: Для защиты от COVID вакцинацию нужно дополнять барьерными мерами 07:57
Эксперт рассказал, какую опасность может скрывать зарплатная карта 07:53
Премьер-министр Франции заразился коронавирусом 07:37
Бесценная римская мозаика более полувека была столиком в квартире в Нью-Йорке 07:28
СМИ: 45 туристов погибли в результате ДТП в Болгарии 06:59
На Камчатке стали требовать QR-коды в общественном транспорте 06:39
На Камчатке начали проверку после аварийной посадки Як-40 06:38
США продолжат давить на ОПЕК с целью понизить цены на нефть 06:25
Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" перенесен на 22 декабря 06:10
На Камчатке совершил аварийную посадку пассажирский самолет 05:27
В NASA оценили вероятность столкновения астероида с Землей 05:05
В Хабаровском крае за сутки выпала месячная норма снега 04:46
Посол РФ прокомментировал угрозу США ввести новые санкции против "СП-2" 04:43
Гинцбург заявил об отсутствии прорывов в исследовании коронавируса 04:33
В Биробиджане циклон парализовал работу общественного транспорта 04:17
Вирусолог Нетесов назвал признаки полного выздоровления от COVID-19 04:05
В Белом доме подтвердили планы Байдена баллотироваться на второй срок 03:55
Псаки отказалась отвечать на вопрос о военной помощи США Украине 03:32
На Сахалине снежный циклон оставил без электричества 11 поселков 03:31
МВФ одобрил транш Украине в размере почти 700 миллионов долларов 03:08
Врач Юлия Пигарева перечислила правильные продукты для похудения 02:30
Минстрой представил законопроект об ИЖС 02:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
23.11.2021 08:51
Рубрика: Происшествия

В Бурятии из больницы украли трубки от кислородных баллонов

Текст: Ольга Коваль

В Бурятии полиция задержала злоумышленника, совершившего кражу в больнице в селе Новая Брянь. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского УМВД.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
В Сочи проводник украл 27 подстаканников из поезда

Обратившаяся в полицию сотрудница рассказала, что неизвестный похитил из медучреждения десять змеевиков с кислородных баллонов. Мужчина свободно зашел в помещение, дверь которого случайно оказалась открытой, и сорвал с баллонов медные трубки, ведущие в стационар. Спрятав их в рюкзак, незнакомец собирался ретироваться, но был замечен слесарем. При попытке его остановить злоумышленник достал нож и, угрожая им, сбежал.

Однако на свободе он разгуливал недолго, уже вечером нетрезвого мужчину задержали полицейские. Грабителем оказался ранее судимый 47-летний местный житель. Правоохранителям он рассказал, что планировал сдать змеевики в пункт приема металла, а на вырученные деньги купить спиртное. Стоимость украденного оценили в 34 тысячи рублей.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Сейчас он заключен под стражу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия

Главное сегодня

Посол РФ прокомментировал угрозу США ввести новые санкции против "СП-2"
В Болгарии при аварии туристического автобуса погибли 45 человек, из них 12 детей
Роскомнадзор составил список "приземляемых" в России компаний
Гинцбург: Готовы подать документы на исследование вакцины для детей с 6 лет
Вирусолог Нетесов назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
Признание Валерия Рашкина: убил, не пил, но от медосвидетельствования отказался - лгал
Мошенники все чаще используют слово "ипотека" для кражи данных