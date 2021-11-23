В Бурятии из больницы украли трубки от кислородных баллонов

В Бурятии полиция задержала злоумышленника, совершившего кражу в больнице в селе Новая Брянь. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского УМВД.

Обратившаяся в полицию сотрудница рассказала, что неизвестный похитил из медучреждения десять змеевиков с кислородных баллонов. Мужчина свободно зашел в помещение, дверь которого случайно оказалась открытой, и сорвал с баллонов медные трубки, ведущие в стационар. Спрятав их в рюкзак, незнакомец собирался ретироваться, но был замечен слесарем. При попытке его остановить злоумышленник достал нож и, угрожая им, сбежал.

Однако на свободе он разгуливал недолго, уже вечером нетрезвого мужчину задержали полицейские. Грабителем оказался ранее судимый 47-летний местный житель. Правоохранителям он рассказал, что планировал сдать змеевики в пункт приема металла, а на вырученные деньги купить спиртное. Стоимость украденного оценили в 34 тысячи рублей.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Сейчас он заключен под стражу.