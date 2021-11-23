В Якутии вышли на рекордные объемы строительства дорог

По капитально отремонтированному участку Окружного шоссе в Якутске официально открыли движение транспортных средств. Строительство вели в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Километры и миллиарды

- Сегодня для Якутска очень важное событие с точки зрения его транспортной составляющей. Многие годы, если не десятилетия, мы все ждали расширения Окружного шоссе, - сказал глава республики Айсен Николаев, подчеркнув, что теперь снимется проблема въезда большого количества фур в Якутск, а нагрузка на городские дороги существенно снизится.

По словам мэра Якутска Евгения Григорьева, шоссе протяженностью 4,2 километра стало четырехполосным, ширина проезжей части составляет на разных участках от 16,7 до 23,51 метра. Одновременно обустроили улицу, велодорожки и тротуары.

- Дорога сделана качественно. Сейчас мы проверим, как она "пройдет" зиму, и, если будут какие-то недочеты, их устранят в рамках исполнения гарантийных обязательств, - отметил Евгений Григорьев.

Как уточнили в министерстве транспорта Якутии, всего с начала реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" до конца 2021 года в нормативное состояние должно быть приведено порядка 580 километров региональных автотрасс. На эти цели с 2019 года выделено 13 миллиардов рублей, свыше десяти из них - из республиканского бюджета, остальное - из федерального.

Результаты работы дорожников в 2021-м глава региона Айсен Николаев уже назвал рекордными. По итогам года в Якутии отремонтируют 231 километр трасс (из них 48,5 - в столице республики). Это практически вдвое превышает показатель 2019-го и почти на четыре километра - 2020-го.

- Это небывалое достижение, которое напрямую влияет на качество жизни множества якутян. Я бы хотел поблагодарить дорожников за героический труд в очень непростых условиях. Особенно этим летом, когда по всей республике были лесные пожары, - подчеркнул Николаев.

Действительно, объемы впечатляют: в том же Якутске в прошлом году сдали в два раза меньше дорожного полотна. А до этого, по словам главы региона, "хорошим достижением" считались и десять километров.

Федеральный уровень

В 2022-м темпы не снизят: в республике планируют отремонтировать в общей сложности 534,8 километра дорожного полотна, на 33,5 километра больше, чем в 2021-м. Почти половина этого (250,7 километра) - участки федеральных трасс, в нынешнем году протяженность ремонта таких дорог составила 178,8 километра.

- В фокусе внимания окажутся "Вилюй", "Колыма" и "Лена", - дает расклад Айсен Николаев.

Напомним, 14 ноября, в рамках заседания президиума Госсовета президент России поручил министерству транспорта решить вопрос с обеспечением к 2030 году круглогодичного бесперебойного транспортного сообщения по федеральным автодорогам "Лена", "Вилюй" и "Колыма". Доклады об исполнении поручения должны быть представлены до 30 июня 2022 и 2023 годов. Все это тесно связано с разработкой новой транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035-го.

Ранее с обращениями к руководству страны о необходимости решения проблемы мостов в Якутии неоднократно выступал Айсен Николаев.

Как подчеркивал глава республики, сегодня регион разделен на четыре части реками Вилюй, Алдан и Лена. Из-за отсутствия мостовых переходов через них все три федеральные автодороги республики - "Лена", "Колыма" и "Вилюй" - не могут функционировать пять месяцев. Два раза в год движение останавливается: осенью лед начинает вставать, весной - сходить. Между тем от бесперебойного функционирования этих трасс зависит развитие всего Северо-Востока России.

В минтрансе Якутии считают, что на трассе Вилюй необходимо построить четыре мостовых перехода, на Алдане - один. Кроме того, круглогодичное автодорожное сообщение по "Вилюю" затрудняет автозимник, протяженностью около 850 километров, расположенный на территории Иркутской области и Республики Саха (Якутия). Для исполнения поручения президента РФ здесь должна быть построена круглогодичная дорога.

- Безусловно, это огромные капитальные затраты. Стоимость мостов, по оценкам экспертов, будет в размере 40 миллиардов рублей каждый, - говорит Айсен Николаев.

Раньше срока

Безусловно, центральным объектом в исполнении поручения президента должен стать Ленский мост. Для достижения максимального эффекта от развития "Вилюя", "Колымы" и "Лены" необходимо соединение этих федеральных трасс. Строительство моста через Лену в районе Якутска свяжет их, пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт с круглогодичной транспортной сетью РФ. Это позволит обеспечить приток более 200 миллиардов рублей инвестиций. А ежегодная экономия расходов бюджетов на "северный завоз" может составить не менее 4,1 миллиарда. Эффект от строительства и использования Ленского моста, по оценкам экспертов, более чем в 1,6 раза превысит вложенные инвестиции.

Напомним, в феврале этого года между правительством Республики Саха и "Восьмой концессионной компанией" было подписано концессионное соглашение на строительство Ленского моста. Руководство Якутии совместно с минтрансом России проработало изменение сроков завершения строительства Ленского моста в пределах 2024 года в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. При этом перенос срока завершения строительства с изначально запланированного на 2025-й и изменение финансовой модели проекта не приведут к увеличению доли федерального финансирования.

Справка "РГ"

Автомобильная дорога "Лена" соединяет федеральную трассу "Амур" с населенными пунктами Республики Саха (Якутия). Трасса "Колыма" является единственной дорогой, связывающей восточную часть Якутии с западной и центральной частями Магаданской области. Строящаяся федеральная автомобильная дорога А331 "Вилюй" должна соединить Иркутскую область и Якутию.