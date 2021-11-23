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23.11.2021 05:03
Рубрика: Власть

В Якутии вышли на рекордные объемы строительства дорог

Текст: Инесса Доценко
По капитально отремонтированному участку Окружного шоссе в Якутске официально открыли движение транспортных средств. Строительство вели в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Фото: Пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия) Фото: Пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)
Фото: Пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)

Километры и миллиарды

- Сегодня для Якутска очень важное событие с точки зрения его транспортной составляющей. Многие годы, если не десятилетия, мы все ждали расширения Окружного шоссе, - сказал глава республики Айсен Николаев, подчеркнув, что теперь снимется проблема въезда большого количества фур в Якутск, а нагрузка на городские дороги существенно снизится.

Фото: Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)
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По словам мэра Якутска Евгения Григорьева, шоссе протяженностью 4,2 километра стало четырехполосным, ширина проезжей части составляет на разных участках от 16,7 до 23,51 метра. Одновременно обустроили улицу, велодорожки и тротуары.

- Дорога сделана качественно. Сейчас мы проверим, как она "пройдет" зиму, и, если будут какие-то недочеты, их устранят в рамках исполнения гарантийных обязательств, - отметил Евгений Григорьев.

Как уточнили в министерстве транспорта Якутии, всего с начала реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" до конца 2021 года в нормативное состояние должно быть приведено порядка 580 километров региональных автотрасс. На эти цели с 2019 года выделено 13 миллиардов рублей, свыше десяти из них - из республиканского бюджета, остальное - из федерального.

Результаты работы дорожников в 2021-м глава региона Айсен Николаев уже назвал рекордными. По итогам года в Якутии отремонтируют 231 километр трасс (из них 48,5 - в столице республики). Это практически вдвое превышает показатель 2019-го и почти на четыре километра - 2020-го.

- Это небывалое достижение, которое напрямую влияет на качество жизни множества якутян. Я бы хотел поблагодарить дорожников за героический труд в очень непростых условиях. Особенно этим летом, когда по всей республике были лесные пожары, - подчеркнул Николаев.

Действительно, объемы впечатляют: в том же Якутске в прошлом году сдали в два раза меньше дорожного полотна. А до этого, по словам главы региона, "хорошим достижением" считались и десять километров.

Федеральный уровень

В 2022-м темпы не снизят: в республике планируют отремонтировать в общей сложности 534,8 километра дорожного полотна, на 33,5 километра больше, чем в 2021-м. Почти половина этого (250,7 километра) - участки федеральных трасс, в нынешнем году протяженность ремонта таких дорог составила 178,8 километра.

- В фокусе внимания окажутся "Вилюй", "Колыма" и "Лена", - дает расклад Айсен Николаев.

Напомним, 14 ноября, в рамках заседания президиума Госсовета президент России поручил министерству транспорта решить вопрос с обеспечением к 2030 году круглогодичного бесперебойного транспортного сообщения по федеральным автодорогам "Лена", "Вилюй" и "Колыма". Доклады об исполнении поручения должны быть представлены до 30 июня 2022 и 2023 годов. Все это тесно связано с разработкой новой транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом до 2035-го.

Фото: Официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)
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Ранее с обращениями к руководству страны о необходимости решения проблемы мостов в Якутии неоднократно выступал Айсен Николаев.

Как подчеркивал глава республики, сегодня регион разделен на четыре части реками Вилюй, Алдан и Лена. Из-за отсутствия мостовых переходов через них все три федеральные автодороги республики - "Лена", "Колыма" и "Вилюй" - не могут функционировать пять месяцев. Два раза в год движение останавливается: осенью лед начинает вставать, весной - сходить. Между тем от бесперебойного функционирования этих трасс зависит развитие всего Северо-Востока России.

В минтрансе Якутии считают, что на трассе Вилюй необходимо построить четыре мостовых перехода, на Алдане - один. Кроме того, круглогодичное автодорожное сообщение по "Вилюю" затрудняет автозимник, протяженностью около 850 километров, расположенный на территории Иркутской области и Республики Саха (Якутия). Для исполнения поручения президента РФ здесь должна быть построена круглогодичная дорога.

- Безусловно, это огромные капитальные затраты. Стоимость мостов, по оценкам экспертов, будет в размере 40 миллиардов рублей каждый, - говорит Айсен Николаев.

Раньше срока

Безусловно, центральным объектом в исполнении поручения президента должен стать Ленский мост. Для достижения максимального эффекта от развития "Вилюя", "Колымы" и "Лены" необходимо соединение этих федеральных трасс. Строительство моста через Лену в районе Якутска свяжет их, пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт с круглогодичной транспортной сетью РФ. Это позволит обеспечить приток более 200 миллиардов рублей инвестиций. А ежегодная экономия расходов бюджетов на "северный завоз" может составить не менее 4,1 миллиарда. Эффект от строительства и использования Ленского моста, по оценкам экспертов, более чем в 1,6 раза превысит вложенные инвестиции.

Как работают фонды развития районов в Якутии

Напомним, в феврале этого года между правительством Республики Саха и "Восьмой концессионной компанией" было подписано концессионное соглашение на строительство Ленского моста. Руководство Якутии совместно с минтрансом России проработало изменение сроков завершения строительства Ленского моста в пределах 2024 года в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. При этом перенос срока завершения строительства с изначально запланированного на 2025-й и изменение финансовой модели проекта не приведут к увеличению доли федерального финансирования.

Справка "РГ"

Автомобильная дорога "Лена" соединяет федеральную трассу "Амур" с населенными пунктами Республики Саха (Якутия). Трасса "Колыма" является единственной дорогой, связывающей восточную часть Якутии с западной и центральной частями Магаданской области. Строящаяся федеральная автомобильная дорога А331 "Вилюй" должна соединить Иркутскую область и Якутию.

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