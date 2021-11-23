Во Владивостоке ученики 17 школ перешли на удаленку из-за COVID-19

По данным городского управления по работе с муниципальными учреждениями образования, на карантин из-за COVID-19 во Владивостоке отправлены 22 класса в 17 школах. Они будут учиться дистанционно.

По той же причине закрыты девять групп в восьми детских садах, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Сегодня в Приморье был снова поставлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом, зафиксировано 430 новых случаев, 250 из них - во Владивостоке.

В больницах края развернуто 2548 коек для лечения людей с COVID-19 и пневмониями, в резерве еще около 300 коек.