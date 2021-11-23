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23.11.2021 11:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 33 996 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России подтверждено 33 996 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2749
  • 2 Московская область 1871
  • 3 Самарская область 1529
  • 4 Санкт-Петербург 1060
  • 5 Республика Крым 775
  • 6 Нижегородская область 759
  • 7 Краснодарский край 759
  • 8 Воронежская область 744
  • 9 Свердловская область 741
  • 10 Красноярский край 705
  • 11 Пермский край 692
  • 12 Республика Башкортостан 673
  • 13 Ростовская область 650
  • 14 Саратовская область 631
  • 15 Челябинская область 625
  • 16 Иркутская область 598
  • 17 Омская область 589
  • 18 Хабаровский край 580
  • 19 Смоленская область 551
  • 20 Ставропольский край 530
  • 21 Алтайский край 527
  • 22 Ульяновская область 479
  • 23 Волгоградская область 463
  • 24 Ленинградская область 432
  • 25 Приморский край 430
  • 26 Архангельская область 428
  • 27 Новосибирская область 400
  • 28 Кемеровская область 397
  • 29 Липецкая область 396
  • 30 Вологодская область 395
  • 31 Пензенская область 392
  • 32 Брянская область 385
  • 33 Тверская область 378
  • 34 Калининградская область 377
  • 35 Удмуртская Республика 375
  • 36 Оренбургская область 370
  • 37 Республика Коми 350
  • 38 Забайкальский край 350
  • 39 Белгородская область 344
  • 40 Орловская область 341
  • 41 Курская область 337
  • 42 Новгородская область 330
  • 43 Тюменская область 327
  • 44 Севастополь 322
  • 45 Владимирская область 320
  • 46 Ярославская область 282
  • 47 Республика Карелия 275
  • 48 Псковская область 267
  • 49 Республика Саха (Якутия) 266
  • 50 Кировская область 261
  • 51 Тульская область 259
  • 52 Астраханская область 258
  • 53 Томская область 258
  • 54 Амурская область 255
  • 55 Республика Татарстан 252
  • 56 Рязанская область 250
  • 57 Ханты-Мансийский автономный округ 247
  • 58 Республика Бурятия 235
  • 59 Мурманская область 229
  • 60 Ивановская область 221
  • 61 Тамбовская область 211
  • 62 Курганская область 209
  • 63 Калужская область 205
  • 64 Костромская область 196
  • 65 Республика Дагестан 193
  • 66 Республика Хакасия 176
  • 67 Республика Чувашия 167
  • 68 Республика Мордовия 161
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 142
  • 70 Республика Марий Эл 124
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 122
  • 72 Чеченская Республика 105
  • 73 Республика Адыгея 99
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 96
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 86
  • 76 Республика Ингушетия 86
  • 77 Сахалинская область 72
  • 78 Республика Тыва 65
  • 79 Камчатский край 49
  • 80 Республика Алтай 40
  • 81 Еврейская автономная область 38
  • 82 Магаданская область 32
  • 83 Республика Калмыкия 27
  • 84 Ненецкий автономный округ 14
  • 85 Чукотский автономный округ 10

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 400 835 случаев (+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия 0,08%
  • 2. Москва, Санкт-Петербург 0,14%
  • 3. Республика Алтай 0,17%
За последние сутки подтверждено 1243 смерти
  1. Москва 96
  2. Санкт-Петербург 76
  3. Краснодарский край 70
  4. Московская область 59
  5. Нижегородская область 40
  6. Ростовская область 38
  7. Республика Башкортостан 37
  8. Свердловская область 36
  9. Волгоградская область 35
  10. Ставропольский край 34
  11. Самарская область 31
  12. Тюменская область 31
  13. Красноярский край 31
  14. Иркутская область 31
  15. Челябинская область 30
  16. Алтайский край 29
  17. Пермский край 28
  18. Воронежская область 26
  19. Республика Крым 24
  20. Саратовская область 24
  21. Рязанская область 20
  22. Республика Чувашия 20
  23. Оренбургская область 19
  24. Пензенская область 19
  25. Вологодская область 15
  26. Ульяновская область 15
  27. Новосибирская область 15
  28. Республика Коми 14
  29. Омская область 14
  30. Брянская область 13
  31. Удмуртская Республика 13
  32. Ивановская область 12
  33. Липецкая область 12
  34. Тульская область 12
  35. Севастополь 12
  36. Республика Дагестан 11
  37. Ханты-Мансийский автономный округ 11
  38. Тамбовская область 10
  39. Владимирская область 8
  40. Тверская область 8
  41. Мурманская область 8
  42. Республика Татарстан 8
  43. Республика Бурятия 8
  44. Забайкальский край 8
  45. Белгородская область 7
  46. Калужская область 7
  47. Курская область 7
  48. Орловская область 7
  49. Ленинградская область 7
  50. Республика Саха (Якутия) 7
  51. Астраханская область 6
  52. Чеченская Республика 6
  53. Республика Хакасия 6
  54. Смоленская область 5
  55. Курганская область 5
  56. Приморский край 5
  57. Хабаровский край 5
  58. Новгородская область 4
  59. Псковская область 4
  60. Кабардино-Балкарская Республика 4
  61. Республика Мордовия 4
  62. Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  63. Кемеровская область 4
  64. Костромская область 3
  65. Ярославская область 3
  66. Калининградская область 3
  67. Республика Алтай 3
  68. Камчатский край 3
  69. Кировская область 2
  70. Магаданская область 2
  71. Сахалинская область 2
  72. Еврейская автономная область 2
  73. Республика Карелия 1
  74. Республика Калмыкия 1
  75. Карачаево-Черкесская Республика 1
  76. Республика Марий Эл 1
  77. Чукотский автономный округ 1

За весь период по России умерло 266 579 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 051 человек
  1. Москва 5351
  2. Санкт-Петербург 4837
  3. Московская область 1913
  4. Краснодарский край 964
  5. Самарская область 856
  6. Челябинская область 804
  7. Республика Крым 773
  8. Ульяновская область 720
  9. Красноярский край 698
  10. Омская область 690
  11. Пермский край 680
  12. Республика Башкортостан 672
  13. Белгородская область 651
  14. Севастополь 644
  15. Алтайский край 619
  16. Ростовская область 608
  17. Липецкая область 593
  18. Республика Татарстан 493
  19. Свердловская область 492
  20. Архангельская область 490
  21. Нижегородская область 454
  22. Хабаровский край 446
  23. Ленинградская область 438
  24. Саратовская область 437
  25. Калининградская область 425
  26. Республика Хакасия 416
  27. Иркутская область 386
  28. Вологодская область 361
  29. Забайкальский край 347
  30. Волгоградская область 337
  31. Смоленская область 326
  32. Удмуртская Республика 322
  33. Тверская область 319
  34. Оренбургская область 301
  35. Республика Саха (Якутия) 299
  36. Мурманская область 298
  37. Пензенская область 268
  38. Псковская область 267
  39. Астраханская область 253
  40. Воронежская область 251
  41. Тульская область 250
  42. Республика Карелия 249
  43. Кемеровская область 248
  44. Республика Бурятия 231
  45. Брянская область 230
  46. Ханты-Мансийский автономный округ 214
  47. Калужская область 210
  48. Курская область 198
  49. Тюменская область 198
  50. Орловская область 187
  51. Новгородская область 181
  52. Республика Дагестан 180
  53. Ставропольский край 164
  54. Костромская область 162
  55. Кировская область 157
  56. Республика Чувашия 156
  57. Республика Коми 155
  58. Ивановская область 141
  59. Тамбовская область 137
  60. Ярославская область 129
  61. Приморский край 126
  62. Владимирская область 122
  63. Республика Мордовия 122
  64. Курганская область 119
  65. Чеченская Республика 114
  66. Новосибирская область 111
  67. Кабардино-Балкарская Республика 98
  68. Республика Северная Осетия - Алания 87
  69. Рязанская область 84
  70. Ямало-Ненецкий автономный округ 81
  71. Сахалинская область 80
  72. Амурская область 76
  73. Республика Марий Эл 75
  74. Республика Алтай 70
  75. Республика Ингушетия 68
  76. Республика Тыва 61
  77. Еврейская автономная область 49
  78. Карачаево-Черкесская Республика 39
  79. Республика Адыгея 34
  80. Камчатский край 33
  81. Магаданская область 32
  82. Республика Калмыкия 30
  83. Томская область 26
  84. Ненецкий автономный округ 24
  85. Чукотский автономный округ 14

За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 089 694.

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