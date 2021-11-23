За сутки в России подтверждено 33 996 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России подтверждено 33 996 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2749
- 2 Московская область 1871
- 3 Самарская область 1529
- 4 Санкт-Петербург 1060
- 5 Республика Крым 775
- 6 Нижегородская область 759
- 7 Краснодарский край 759
- 8 Воронежская область 744
- 9 Свердловская область 741
- 10 Красноярский край 705
- 11 Пермский край 692
- 12 Республика Башкортостан 673
- 13 Ростовская область 650
- 14 Саратовская область 631
- 15 Челябинская область 625
- 16 Иркутская область 598
- 17 Омская область 589
- 18 Хабаровский край 580
- 19 Смоленская область 551
- 20 Ставропольский край 530
- 21 Алтайский край 527
- 22 Ульяновская область 479
- 23 Волгоградская область 463
- 24 Ленинградская область 432
- 25 Приморский край 430
- 26 Архангельская область 428
- 27 Новосибирская область 400
- 28 Кемеровская область 397
- 29 Липецкая область 396
- 30 Вологодская область 395
- 31 Пензенская область 392
- 32 Брянская область 385
- 33 Тверская область 378
- 34 Калининградская область 377
- 35 Удмуртская Республика 375
- 36 Оренбургская область 370
- 37 Республика Коми 350
- 38 Забайкальский край 350
- 39 Белгородская область 344
- 40 Орловская область 341
- 41 Курская область 337
- 42 Новгородская область 330
- 43 Тюменская область 327
- 44 Севастополь 322
- 45 Владимирская область 320
- 46 Ярославская область 282
- 47 Республика Карелия 275
- 48 Псковская область 267
- 49 Республика Саха (Якутия) 266
- 50 Кировская область 261
- 51 Тульская область 259
- 52 Астраханская область 258
- 53 Томская область 258
- 54 Амурская область 255
- 55 Республика Татарстан 252
- 56 Рязанская область 250
- 57 Ханты-Мансийский автономный округ 247
- 58 Республика Бурятия 235
- 59 Мурманская область 229
- 60 Ивановская область 221
- 61 Тамбовская область 211
- 62 Курганская область 209
- 63 Калужская область 205
- 64 Костромская область 196
- 65 Республика Дагестан 193
- 66 Республика Хакасия 176
- 67 Республика Чувашия 167
- 68 Республика Мордовия 161
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 142
- 70 Республика Марий Эл 124
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 122
- 72 Чеченская Республика 105
- 73 Республика Адыгея 99
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 96
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 86
- 76 Республика Ингушетия 86
- 77 Сахалинская область 72
- 78 Республика Тыва 65
- 79 Камчатский край 49
- 80 Республика Алтай 40
- 81 Еврейская автономная область 38
- 82 Магаданская область 32
- 83 Республика Калмыкия 27
- 84 Ненецкий автономный округ 14
- 85 Чукотский автономный округ 10
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 400 835 случаев (+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия 0,08%
- 2. Москва, Санкт-Петербург 0,14%
- 3. Республика Алтай 0,17%
За последние сутки подтверждено 1243 смерти
- Москва 96
- Санкт-Петербург 76
- Краснодарский край 70
- Московская область 59
- Нижегородская область 40
- Ростовская область 38
- Республика Башкортостан 37
- Свердловская область 36
- Волгоградская область 35
- Ставропольский край 34
- Самарская область 31
- Тюменская область 31
- Красноярский край 31
- Иркутская область 31
- Челябинская область 30
- Алтайский край 29
- Пермский край 28
- Воронежская область 26
- Республика Крым 24
- Саратовская область 24
- Рязанская область 20
- Республика Чувашия 20
- Оренбургская область 19
- Пензенская область 19
- Вологодская область 15
- Ульяновская область 15
- Новосибирская область 15
- Республика Коми 14
- Омская область 14
- Брянская область 13
- Удмуртская Республика 13
- Ивановская область 12
- Липецкая область 12
- Тульская область 12
- Севастополь 12
- Республика Дагестан 11
- Ханты-Мансийский автономный округ 11
- Тамбовская область 10
- Владимирская область 8
- Тверская область 8
- Мурманская область 8
- Республика Татарстан 8
- Республика Бурятия 8
- Забайкальский край 8
- Белгородская область 7
- Калужская область 7
- Курская область 7
- Орловская область 7
- Ленинградская область 7
- Республика Саха (Якутия) 7
- Астраханская область 6
- Чеченская Республика 6
- Республика Хакасия 6
- Смоленская область 5
- Курганская область 5
- Приморский край 5
- Хабаровский край 5
- Новгородская область 4
- Псковская область 4
- Кабардино-Балкарская Республика 4
- Республика Мордовия 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Кемеровская область 4
- Костромская область 3
- Ярославская область 3
- Калининградская область 3
- Республика Алтай 3
- Камчатский край 3
- Кировская область 2
- Магаданская область 2
- Сахалинская область 2
- Еврейская автономная область 2
- Республика Карелия 1
- Республика Калмыкия 1
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Чукотский автономный округ 1
За весь период по России умерло 266 579 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 051 человек
- Москва 5351
- Санкт-Петербург 4837
- Московская область 1913
- Краснодарский край 964
- Самарская область 856
- Челябинская область 804
- Республика Крым 773
- Ульяновская область 720
- Красноярский край 698
- Омская область 690
- Пермский край 680
- Республика Башкортостан 672
- Белгородская область 651
- Севастополь 644
- Алтайский край 619
- Ростовская область 608
- Липецкая область 593
- Республика Татарстан 493
- Свердловская область 492
- Архангельская область 490
- Нижегородская область 454
- Хабаровский край 446
- Ленинградская область 438
- Саратовская область 437
- Калининградская область 425
- Республика Хакасия 416
- Иркутская область 386
- Вологодская область 361
- Забайкальский край 347
- Волгоградская область 337
- Смоленская область 326
- Удмуртская Республика 322
- Тверская область 319
- Оренбургская область 301
- Республика Саха (Якутия) 299
- Мурманская область 298
- Пензенская область 268
- Псковская область 267
- Астраханская область 253
- Воронежская область 251
- Тульская область 250
- Республика Карелия 249
- Кемеровская область 248
- Республика Бурятия 231
- Брянская область 230
- Ханты-Мансийский автономный округ 214
- Калужская область 210
- Курская область 198
- Тюменская область 198
- Орловская область 187
- Новгородская область 181
- Республика Дагестан 180
- Ставропольский край 164
- Костромская область 162
- Кировская область 157
- Республика Чувашия 156
- Республика Коми 155
- Ивановская область 141
- Тамбовская область 137
- Ярославская область 129
- Приморский край 126
- Владимирская область 122
- Республика Мордовия 122
- Курганская область 119
- Чеченская Республика 114
- Новосибирская область 111
- Кабардино-Балкарская Республика 98
- Республика Северная Осетия - Алания 87
- Рязанская область 84
- Ямало-Ненецкий автономный округ 81
- Сахалинская область 80
- Амурская область 76
- Республика Марий Эл 75
- Республика Алтай 70
- Республика Ингушетия 68
- Республика Тыва 61
- Еврейская автономная область 49
- Карачаево-Черкесская Республика 39
- Республика Адыгея 34
- Камчатский край 33
- Магаданская область 32
- Республика Калмыкия 30
- Томская область 26
- Ненецкий автономный округ 24
- Чукотский автономный округ 14
За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 089 694.