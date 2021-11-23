За сутки в России подтверждено 33 996 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России подтверждено 33 996 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 6% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2749

2 Московская область 1871

3 Самарская область 1529

4 Санкт-Петербург 1060

5 Республика Крым 775

6 Нижегородская область 759

7 Краснодарский край 759

8 Воронежская область 744

9 Свердловская область 741

10 Красноярский край 705

11 Пермский край 692

12 Республика Башкортостан 673

13 Ростовская область 650

14 Саратовская область 631

15 Челябинская область 625

16 Иркутская область 598

17 Омская область 589

18 Хабаровский край 580

19 Смоленская область 551

20 Ставропольский край 530

21 Алтайский край 527

22 Ульяновская область 479

23 Волгоградская область 463

24 Ленинградская область 432

25 Приморский край 430

26 Архангельская область 428

27 Новосибирская область 400

28 Кемеровская область 397

29 Липецкая область 396

30 Вологодская область 395

31 Пензенская область 392

32 Брянская область 385

33 Тверская область 378

34 Калининградская область 377

35 Удмуртская Республика 375

36 Оренбургская область 370

37 Республика Коми 350

38 Забайкальский край 350

39 Белгородская область 344

40 Орловская область 341

41 Курская область 337

42 Новгородская область 330

43 Тюменская область 327

44 Севастополь 322

45 Владимирская область 320

46 Ярославская область 282

47 Республика Карелия 275

48 Псковская область 267

49 Республика Саха (Якутия) 266

50 Кировская область 261

51 Тульская область 259

52 Астраханская область 258

53 Томская область 258

54 Амурская область 255

55 Республика Татарстан 252

56 Рязанская область 250

57 Ханты-Мансийский автономный округ 247

58 Республика Бурятия 235

59 Мурманская область 229

60 Ивановская область 221

61 Тамбовская область 211

62 Курганская область 209

63 Калужская область 205

64 Костромская область 196

65 Республика Дагестан 193

66 Республика Хакасия 176

67 Республика Чувашия 167

68 Республика Мордовия 161

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 142

70 Республика Марий Эл 124

71 Кабардино-Балкарская Республика 122

72 Чеченская Республика 105

73 Республика Адыгея 99

74 Республика Северная Осетия-Алания 96

75 Карачаево-Черкесская Республика 86

76 Республика Ингушетия 86

77 Сахалинская область 72

78 Республика Тыва 65

79 Камчатский край 49

80 Республика Алтай 40

81 Еврейская автономная область 38

82 Магаданская область 32

83 Республика Калмыкия 27

84 Ненецкий автономный округ 14

85 Чукотский автономный округ 10 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 400 835 случаев (+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия 0,08%

2. Москва, Санкт-Петербург 0,14%

3. Республика Алтай 0,17% За последние сутки подтверждено 1243 смерти Москва 96 Санкт-Петербург 76 Краснодарский край 70 Московская область 59 Нижегородская область 40 Ростовская область 38 Республика Башкортостан 37 Свердловская область 36 Волгоградская область 35 Ставропольский край 34 Самарская область 31 Тюменская область 31 Красноярский край 31 Иркутская область 31 Челябинская область 30 Алтайский край 29 Пермский край 28 Воронежская область 26 Республика Крым 24 Саратовская область 24 Рязанская область 20 Республика Чувашия 20 Оренбургская область 19 Пензенская область 19 Вологодская область 15 Ульяновская область 15 Новосибирская область 15 Республика Коми 14 Омская область 14 Брянская область 13 Удмуртская Республика 13 Ивановская область 12 Липецкая область 12 Тульская область 12 Севастополь 12 Республика Дагестан 11 Ханты-Мансийский автономный округ 11 Тамбовская область 10 Владимирская область 8 Тверская область 8 Мурманская область 8 Республика Татарстан 8 Республика Бурятия 8 Забайкальский край 8 Белгородская область 7 Калужская область 7 Курская область 7 Орловская область 7 Ленинградская область 7 Республика Саха (Якутия) 7 Астраханская область 6 Чеченская Республика 6 Республика Хакасия 6 Смоленская область 5 Курганская область 5 Приморский край 5 Хабаровский край 5 Новгородская область 4 Псковская область 4 Кабардино-Балкарская Республика 4 Республика Мордовия 4 Ямало-Ненецкий автономный округ 4 Кемеровская область 4 Костромская область 3 Ярославская область 3 Калининградская область 3 Республика Алтай 3 Камчатский край 3 Кировская область 2 Магаданская область 2 Сахалинская область 2 Еврейская автономная область 2 Республика Карелия 1 Республика Калмыкия 1 Карачаево-Черкесская Республика 1 Республика Марий Эл 1 Чукотский автономный округ 1 За весь период по России умерло 266 579 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 051 человек Москва 5351 Санкт-Петербург 4837 Московская область 1913 Краснодарский край 964 Самарская область 856 Челябинская область 804 Республика Крым 773 Ульяновская область 720 Красноярский край 698 Омская область 690 Пермский край 680 Республика Башкортостан 672 Белгородская область 651 Севастополь 644 Алтайский край 619 Ростовская область 608 Липецкая область 593 Республика Татарстан 493 Свердловская область 492 Архангельская область 490 Нижегородская область 454 Хабаровский край 446 Ленинградская область 438 Саратовская область 437 Калининградская область 425 Республика Хакасия 416 Иркутская область 386 Вологодская область 361 Забайкальский край 347 Волгоградская область 337 Смоленская область 326 Удмуртская Республика 322 Тверская область 319 Оренбургская область 301 Республика Саха (Якутия) 299 Мурманская область 298 Пензенская область 268 Псковская область 267 Астраханская область 253 Воронежская область 251 Тульская область 250 Республика Карелия 249 Кемеровская область 248 Республика Бурятия 231 Брянская область 230 Ханты-Мансийский автономный округ 214 Калужская область 210 Курская область 198 Тюменская область 198 Орловская область 187 Новгородская область 181 Республика Дагестан 180 Ставропольский край 164 Костромская область 162 Кировская область 157 Республика Чувашия 156 Республика Коми 155 Ивановская область 141 Тамбовская область 137 Ярославская область 129 Приморский край 126 Владимирская область 122 Республика Мордовия 122 Курганская область 119 Чеченская Республика 114 Новосибирская область 111 Кабардино-Балкарская Республика 98 Республика Северная Осетия - Алания 87 Рязанская область 84 Ямало-Ненецкий автономный округ 81 Сахалинская область 80 Амурская область 76 Республика Марий Эл 75 Республика Алтай 70 Республика Ингушетия 68 Республика Тыва 61 Еврейская автономная область 49 Карачаево-Черкесская Республика 39 Республика Адыгея 34 Камчатский край 33 Магаданская область 32 Республика Калмыкия 30 Томская область 26 Ненецкий автономный округ 24 Чукотский автономный округ 14 За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 089 694. Врач Тимаков допустил снижение заболеваемости COVID-19 в декабре