Жителя Приморья арестовали после конфликта из-за отсутствия маски в ТЦ

Административный арест назначил суд жителю Владивостока, который в торговом центре бранью ответил на замечания представителя административной комиссии по поводу отсутствия маски и попытался спровоцировать драку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Инцидент произошел во время рейда по контролю над соблюдением противоэпидемических мероприятий, связанных с возникновением угрозы распространения COVID-19.

Гражданин был доставлен в отдел полиции из-за отсутствия у него документов, удостоверяющих личность.

41-летний горожанин наказан семью сутками административного ареста за нарушение статьи 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).