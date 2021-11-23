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23.11.2021 10:19

Как менялась выручка рестораторов ПФО из-за ограничений по коронавирусу

Текст: Павел Тарасов
Российская газета - Экономика Поволжья № 265(8616)
Агентство "РИА Рейтинг" подсчитало, что в 83 регионах России оборот заведений общественного питания в январе-сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился. В среднем по стране на 27,4 процента, причем в 45 регионах рост превысил 20 процентов, а еще в двадцати пяти - 10 процентов.
Фото: Юрий Кудряшов/РГ Фото: Юрий Кудряшов/РГ
Фото: Юрий Кудряшов/РГ

В передовики выбились Приморский край и Республика Алтай - прибавили более 80 процентов. Понятно, что такие результаты связаны с тем, что ресторанный бизнес - один из наи­более пострадавших от прошлогодних ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. В 2020 году в целом по стране оборот общественного питания снизился на 20,7 процента, а сокращение было зафиксировано в 82 из 85 субъектов федерации. Так что нынешний рост - и не рост вовсе, а возврат на ранее занимаемые позиции.

Фото: iStock
Новогодний банкет может обойтись в 20 тысяч рублей на одну персону

Однако недолго играла бравурная музыка. Рекорды заболеваемости вынудили региональные власти вновь ввести ограничения, причем более жесткие. В том числе и для общепита. Рестораны закрыли для посещения, разрешив работать только по доставке.

В Нижнем Новгороде, например, период нерабочих дней длился не одну неделю, а две. Понимая, что распоряжения власти нужно неукоснительно исполнять, нижегородские рестораторы предложили губернатору ряд мер, которые, по их мнению, могли хоть как-то помочь отрасли. По словам Александра Котюсова, главы регионального представительства Федерации рестораторов и отельеров, в итоге удалось добиться пусть маленького, но послабления: разрешения работать не только по доставке, но и навынос.

С окончанием периода нерабочих дней посещение ресторанов в Нижнем Новгороде, как и во многих других городах, стало возможным только по предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании вместе с удостоверением личности.

Владелец одного нижегородского кафе вел в социальной сети своеобразный дневник:

- Понедельник, я думал, что народ соскучился по кафе - 9 человек на 8277 рублей.

- Вторник. Мы запустили ланч - 14 человек на 7899 рублей. Смысла работать на Покровке (пешеходная улица в центре Нижнего Новгорода. - Прим. ред.) все меньше и меньше. У меня проверок от всевозможных органов за последние две недели было больше, чем гостей без QR-кодов.

- Вторая неделя QR-кодов идет значительно лучше, конечно, речи о выходе на старые результаты сейчас нет, но уже хватает на оплату персонала за день работы. Так, глядишь, скоро и на коммуналку наскребем. Это не считая понедельника, конечно: 4 гостя и выручка аж 3600.

Прямая речь

Александр Муратов, директор по развитию компании - владельца бренда "Якитория":

- Безусловно, после введения QR-кодов трафик в залах ресторанов упадет до критических показателей, предприниматели будут нести колоссальные потери в выручке все время действия ограничений. Открытие новых ресторанов - это одновременно и рискованный шаг, и один из способов справиться с потерями. Новые точки позволят расширить зону покрытия доставки, соответственно улучшить сервис онлайн-заказов, а в этом сегменте сейчас очень высокая конкуренции, особенно с учетом появления новых форматов.

В регионах Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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