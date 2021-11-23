Новый центр "Север" будет бороться с пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке

После аномальных летних пожаров самое время подумать, как эффективно им противостоять в будущем. Это важно не только потому, что около 20 процентов всех лесов мира находится в России, но и потому, что пожароопасный сезон в стране становится фактически круглогодичным.

Три главных составляющих успеха перечисляет министр лесного хозяйства Самарской области Александр Ларионов: раннее обнаружение, быстрое прибытие на место пожара и оснащенность лесопожарных служб. От третьей зависит успех первых двух.

"Оснащенность современной высококлассной техникой позволила нам тушить возгорания очень оперативно, - продолжает министр. - Например, наша техника прошла проверку на пожаре в Тольятти, когда действительно нужна была оперативность и очень много воды". За последние два года в Самарскую область поставили более ста единиц лесопожарной и лесокультурной техники, включая грузовики с гидроманипуляторами, тракторы, автоцистерны и катер. Это стало возможно, по словам министра, благодаря проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Как и по всей стране.

Не исключение и Нижегородская область. Многие помнят лесной пожар, бушевавший вокруг Сарова, где располагается Всероссийский ядерный центр. Глава региона Глеб Никитин тогда прокомментировал ситуацию так: "Ситуация была достаточно угрожающая. Но сейчас 99 процентов пожаров мы тушим в первые сутки. Мы к ним готовы, в первую очередь, за счет дистанционного мониторинга". Вовремя подошла спецтехника: пожарные поезда, вертолеты Ми-8, самолет Ил-76 и другая техника.

Со следующего года по поручению президента страны на охрану лесов ежегодно будут выделять дополнительные 8,2 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на увеличение часов авиа- и наземного патрулирования, штата парашютно-десантной пожарной службы и на само тушение пожаров.

Создан лесопожарный центр "Север", подразделения которого будут работать в труднодоступных лесах Сибири и Дальнего Востока

Кроме того, в рамках нацпроекта "Экология" создан лесопожарный центр "Север", подразделения которого будут работать в труднодоступных лесах Сибири и Дальнего Востока. В этом году центр получит два вертолета Ми-8 и четыре самолета Ан-2, свыше 100 единиц спецтехники. Еще четыре вертолета поступят в 2022 году.

Как борются с пожарами в других странах, читайте на сайте "РГ".

Прямая речь

Окруженные огнем

Какой бы чудесной техника ни была, пожары тушатся во многом благодаря мужеству и самоотверженности людей. Это уже четвертая составляющая успеха.

Вспоминая ожесточенную схватку с огнем в Намском, Горном и Чурапчинском улусах, глава Якутии Айсен Николаев сказал: "В памяти жителей республики навсегда сохранится благодарность всем тем, кто работал здесь".

Для инструктора десантной пожарной группы с 10-летним стажем Иннокентия Рожкина борьба с огнем в Якутии - личная история. Он здесь родился и вырос. "Для меня нет чужих районов и регионов, леса России, ее природа - это наш общий дом, который мы должны сохранить, - делится Иннокентий. - Моя команда - это моя семья, мои братья. Когда я знаю, что рядом работают другие команды лесоохраны, из другого региона или улуса, становится легче. Я точно знаю, что мы пожар поймаем и ликвидируем".

Денис Золотуев, пожарный-парашютист из Читы, поделился опытом и предупредил, в каких случаях можно оказаться в огненной ловушке. "При отжиге опасна быстрая смена ветра в противоположную сторону. Ты весь в дыму, а пожар идет в твоем направлении. И тут главное - не потерять голову".