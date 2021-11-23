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23.11.2021 10:00
Рубрика: Общество

Пермские ученые нашли способ снизить шум от самолетов

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Группа исследователей Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработала технологию, которая позволит эффективнее прогнозировать акустические характеристики звукопоглощающих облицовок в авиадвигателях.

Фото: Istock
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Звуки, которые образуются при полетах авиалайнеров, оказывают вредное воздействие на окружающую среду. Поэтому международные стандарты по шуму на местности регулярно ужесточаются, а их невыполнение грозит авиаперевозчикам крупными штрафами. Эта проблема легла в основу исследования пермских ученых.

- С помощью математических методов нам удалось смоделировать распространение шума и процесс его поглощения реальными конструкциями, которые используются в самолетостроении. Это решение позволит в дальнейшем уточнить акустические характеристики авиационных двигателей и снизить их шумность, - пояснил младший научный сотрудник лаборатории механизмов генерации шума и модального анализа Центра акустических исследований ПНИПУ Олег Кустов.

По словам исследователей, новую разработку можно использовать не только в создании перспективных авиадвигателей, но и в системах глушения шума энергетических установок и газоперекачивающих агрегатов.

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