Предприятия Пермского края получили возможность внедрить у себя Private LTE

На цифровом форуме "Инфотех", прошедшем в Тюмени, "Ростелеком" презентовал технологию, названную Private LTE - частная или выделенная сеть.

Private LTE - это и цифровые браслеты, и каски для контроля за состоянием и перемещениями сотрудников, и ежесекундный мониторинг всех производственных цепочек, а также IT-решения, позволяющие в несколько раз сократить издержки.

С помощью данного сервиса можно организовать полностью автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени. Сеть PLTE пригодится на предприятиях крупного и среднего бизнеса, в крупных логистических узлах. Технология может быть полностью интегрирована в 5G сеть. Сервис позволяет поддерживать одновременно с помощью 250 базовых станций до 100 тысяч устройств. Это профессиональная видео- и аудиосвязь, телеметрия, онлайн-передача данных, интернет вещей. При этом все данные будут передаваться внутри закрытой сети.

Ряд решений, дополняющих PLTE, - это "умные" каска, браслет и планшет. Они позволяют автоматизировать контроль за исполнением обязанностей и повысить безопасность. Так, если сотрудник, например, упал, ударился, долго не меняет местоположение, диспетчер получит соответствующий сигнал. Задача "умного" браслета как раз в том и состоит, чтобы анализировать физические параметры человека и его геолокацию. "Умный" планшет пригодится сервисным службам, занимающимся техобслуживанием и ремонтом: гаджет поможет вести электронный учет поломок и поставок комплектующих. Также на форуме было представлено программное обеспечение - экосистема, которая включит в себя все устройства, работающие в сети, и позволит управлять смартфонами, планшетами, компьютерами, браслетами, касками - любыми цифровыми устройствами, необходимыми для производства.

Трафик данных в частной сети PLTE вдвое выше, чем в публичных сетях, а частота задержек связи - в четыре раза ниже. Все данные в ней зашифрованы, что исключает их утечку в случае кибератак - Private LTE позволяет обеспечить полную двухконтурную киберзащиту.

- Все эти цифровые решения можно модернизировать под уникальные потребности конкретного предприятия. Можно объединить их на единой платформе "Цифровой рабочий", - подчеркнула директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала "Урал" ПАО "Ростелеком" Александра Лещёва.

Пресс-конференцию "Об эффективности производства на предприятиях можно посмотреть по ссылке.