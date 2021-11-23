Предприятия Пермского края получили возможность внедрить у себя Private LTE

Новости

Выплаты клиентам "Музенидис Трэвел" не превысят 5 тысяч рублей на туриста 10:34
Траты на госзакупки в сфере науки выросли на 478% 10:22
В московском метро пассажир прыгнул на крышу поезда, чтобы не опоздать 10:11
Следующие подводные испытания "Циркона" могут пройти на АПЛ "Пермь" 09:58
Защитник Гавриков оформил первый дубль в НХЛ 09:48
Украинский эксперт: Киев не способен рассчитаться по долгам 09:48
Российские саперы разминируют закрытый в 1993 году аэропорт Сухума 09:47
Мясников назвал запретный напиток при простуде и гриппе 09:46
В России разработали робота-полицейского 09:44
Псаки: Байден намерен баллотироваться на пост президента США в 2024 году 09:42
Совершающая "кругосветку" летчица из Бельгии застряла в хабаровском селе 09:37
Шведские СМИ: Русские отнеслись с юмором к заявлениям министра Хультквиста 09:35
Минздрав предлагает проверять подозрительных водителей на наркотики 08:49
Власти Финляндии признали проблему дискриминации на рынке труда 08:48
Американец получил 19 месяцев тюрьмы за призыв убить конгрессменов 07:57
Исследования: Для защиты от COVID вакцинацию нужно дополнять барьерными мерами 07:57
Эксперт рассказал, какую опасность может скрывать зарплатная карта 07:53
Премьер-министр Франции заразился коронавирусом 07:37
Бесценная римская мозаика более полувека была столиком в квартире в Нью-Йорке 07:28
СМИ: 45 туристов погибли в результате ДТП в Болгарии 06:59
На Камчатке стали требовать QR-коды в общественном транспорте 06:39
На Камчатке начали проверку после аварийной посадки Як-40 06:38
США продолжат давить на ОПЕК с целью понизить цены на нефть 06:25
Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" перенесен на 22 декабря 06:10
На Камчатке совершил аварийную посадку пассажирский самолет 05:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
23.11.2021 09:09

Цифровой рабочий

Предприятия Пермского края получили возможность внедрить у себя Private LTE
Текст: Александр Шестаков (Пермь)
Российская газета - Экономика Поволжья № 265(8616)
На цифровом форуме "Инфотех", прошедшем в Тюмени, "Ростелеком" презентовал технологию, названную Private LTE - частная или выделенная сеть.
Ряд решений, дополняющих PLTE, - это "умные" каска, браслет и планшет. Фото: Пресс-служба филиала "Урал" ПАО "Ростелеком" Ряд решений, дополняющих PLTE, - это "умные" каска, браслет и планшет. Фото: Пресс-служба филиала "Урал" ПАО "Ростелеком"
Ряд решений, дополняющих PLTE, - это "умные" каска, браслет и планшет. Фото: Пресс-служба филиала "Урал" ПАО "Ростелеком"

Private LTE - это и цифровые браслеты, и каски для контроля за состоянием и перемещениями сотрудников, и ежесекундный мониторинг всех производственных цепочек, а также IT-решения, позволяющие в несколько раз сократить издержки.

С помощью данного сервиса можно организовать полностью автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени. Сеть PLTE пригодится на предприятиях крупного и среднего бизнеса, в крупных логистических узлах. Технология может быть полностью интегрирована в 5G сеть. Сервис позволяет поддерживать одновременно с помощью 250 базовых станций до 100 тысяч устройств. Это профессиональная видео- и аудиосвязь, телеметрия, онлайн-передача данных, интернет вещей. При этом все данные будут передаваться внутри закрытой сети.

Ряд решений, дополняющих PLTE, - это "умные" каска, браслет и планшет. Они позволяют автоматизировать контроль за исполнением обязанностей и повысить безопасность. Так, если сотрудник, например, упал, ударился, долго не меняет местоположение, диспетчер получит соответствующий сигнал. Задача "умного" браслета как раз в том и состоит, чтобы анализировать физические параметры человека и его геолокацию. "Умный" планшет пригодится сервисным службам, занимающимся техобслуживанием и ремонтом: гаджет поможет вести электронный учет поломок и поставок комплектующих. Также на форуме было представлено программное обеспечение - экосистема, которая включит в себя все устройства, работающие в сети, и позволит управлять смартфонами, планшетами, компьютерами, браслетами, касками - любыми цифровыми устройствами, необходимыми для производства.

Трафик данных в частной сети PLTE вдвое выше, чем в публичных сетях, а частота задержек связи - в четыре раза ниже. Все данные в ней зашифрованы, что исключает их утечку в случае кибератак - Private LTE позволяет обеспечить полную двухконтурную киберзащиту.

- Все эти цифровые решения можно модернизировать под уникальные потребности конкретного предприятия. Можно объединить их на единой платформе "Цифровой рабочий", - подчеркнула директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала "Урал" ПАО "Ростелеком" Александра Лещёва.

Пресс-конференцию "Об эффективности производства на предприятиях можно посмотреть по ссылке.

В регионах Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

Главное сегодня

Посол РФ прокомментировал угрозу США ввести новые санкции против "СП-2"
Роскомнадзор составил список "приземляемых" в России компаний
Гинцбург: Готовы подать документы на исследование вакцины для детей с 6 лет
Вирусолог Нетесов назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
В Адыгее три человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком