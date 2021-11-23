Предприятия Ульяновской области продолжают увеличивать зарплаты работникам

В Ульяновской области заработная плата будет увеличена для 11,5 тысячи работников промышленных предприятий и строительных организаций. Региональные министерства продолжают заключать с работодателями соглашения о повышении оплаты труда сотрудников.

По информации специалистов Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области, на сегодняшний день из 176 организаций региона, мониторинг которых проводит ведомство, соглашения заключены с 68, положительные изменения затронут девять тысяч сотрудников. Только за прошедшую неделю подписано восемь соглашений, в том числе с ООО "Легран" и АО "Контактор", ООО "ЛАУС ДЕО", с гостиницами "Аура" и "Бест", рядом предпринимателей.

Руководство компании "Вестас Мануфекчуринг Рус" на встрече с Губернатором Алексеем Русских, которая состоялась в рамках форума "Композиты без границ", сообщило о повышении заработной платы своим сотрудникам с 1 октября 2021 года сразу на 19%.

- Среди организаций, выразивших готовность и подписавших соглашения о повышении оплаты труда для своих сотрудников, можно выделить такие крупные предприятия, как Ульяновский патронный завод, завод "Искра", компания "Немак". Мы продолжаем эту работу и ожидаем, что до конца года нашим ведомством будет заключено еще порядка 50 соглашений, - заявил и.о. министра экономического развития и промышленности Николай Зонтов.

Как сообщил и.о. министра строительства и архитектуры региона Константин Алексич, за прошедшую неделю заключено два соглашения с предприятиями отрасли: ООО СЗ "Строй-Инвест" и филиалом АО "ТСНРУ" в Ульяновске. Всего за последний месяц решение об индексации зарплат приняли 12 организаций строительной отрасли, среднесписочная численность сотрудников которых составила более 2,5 тысячи человек.

Справка "РГ"

По данным статистки, за восемь месяцев 2021 года темпы роста заработных плат на обрабатывающих производствах Ульяновской области составили 114,1% к соответствующему периоду прошлого года. По динамике зарплат в отрасли область занимает первое место в ПФО. По размеру средней зарплаты (38 800 рублей) - девятую позицию.

По оперативным данным, в 2021 году зарплаты повышались на 41 промышленном предприятии с общим количеством сотрудников 33 648 человек, из них на 22 предприятиях уровень зарплат повысился более чем на 15%. Самый высокий рост зарплат отмечен на АО "Спектр-Авиа", ООО "ДимитровградЖгутКомплект", АО "Редуктор", АО "Авиастар-СП", ООО "СК "Памир".