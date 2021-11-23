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23.11.2021 16:00
Рубрика: Власть

Предприятия Ульяновской области продолжают увеличивать зарплаты работникам

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
В Ульяновской области заработная плата будет увеличена для 11,5 тысячи работников промышленных предприятий и строительных организаций. Региональные министерства продолжают заключать с работодателями соглашения о повышении оплаты труда сотрудников.
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области

По информации специалистов Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области, на сегодняшний день из 176 организаций региона, мониторинг которых проводит ведомство, соглашения заключены с 68, положительные изменения затронут девять тысяч сотрудников. Только за прошедшую неделю подписано восемь соглашений, в том числе с ООО "Легран" и АО "Контактор", ООО "ЛАУС ДЕО", с гостиницами "Аура" и "Бест", рядом предпринимателей.

Фото: Алексей Юхтанов
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Руководство компании "Вестас Мануфекчуринг Рус" на встрече с Губернатором Алексеем Русских, которая состоялась в рамках форума "Композиты без границ", сообщило о повышении заработной платы своим сотрудникам с 1 октября 2021 года сразу на 19%.

- Среди организаций, выразивших готовность и подписавших соглашения о повышении оплаты труда для своих сотрудников, можно выделить такие крупные предприятия, как Ульяновский патронный завод, завод "Искра", компания "Немак". Мы продолжаем эту работу и ожидаем, что до конца года нашим ведомством будет заключено еще порядка 50 соглашений, - заявил и.о. министра экономического развития и промышленности Николай Зонтов.

Как сообщил и.о. министра строительства и архитектуры региона Константин Алексич, за прошедшую неделю заключено два соглашения с предприятиями отрасли: ООО СЗ "Строй-Инвест" и филиалом АО "ТСНРУ" в Ульяновске. Всего за последний месяц решение об индексации зарплат приняли 12 организаций строительной отрасли, среднесписочная численность сотрудников которых составила более 2,5 тысячи человек.
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Справка "РГ"

По данным статистки, за восемь месяцев 2021 года темпы роста заработных плат на обрабатывающих производствах Ульяновской области составили 114,1% к соответствующему периоду прошлого года. По динамике зарплат в отрасли область занимает первое место в ПФО. По размеру средней зарплаты (38 800 рублей) - девятую позицию.

По оперативным данным, в 2021 году зарплаты повышались на 41 промышленном предприятии с общим количеством сотрудников 33 648 человек, из них на 22 предприятиях уровень зарплат повысился более чем на 15%. Самый высокий рост зарплат отмечен на АО "Спектр-Авиа", ООО "ДимитровградЖгутКомплект", АО "Редуктор", АО "Авиастар-СП", ООО "СК "Памир".

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