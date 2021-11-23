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23.11.2021 23:45
Рубрика: Общество

Санавиация перевозит особо тяжелых больных COVID-19 в регионах

Текст: Константин Бахарев, Юрий Гень, Роман Мерзляков
В специализированную клиническую инфекционную больницу Краснодарского края ежедневно привозят до десятка тяжелых пациентов с диагнозом COVID-19. Для доставки больных в регионе создано отделение экстренной консультативной скорой медпомощи.

В его распоряжении несколько реанимобилей, оснащенных современной техникой, и медицинский вертолет ЕС-135. Им-то и доставляют особо тяжелых пациентов из районных больниц.

Как российские регионы борются с коронавирусом

"Приоритетная цель нацпроекта "Здравоохранение" - увеличить продолжительность жизни к 2024 году до 78 лет, - напомнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Мы внедряем инновационные методики лечения, уделяем особое внимание скорости оказания медицинской помощи. Для этого в крае работает санавиация. В год специалисты совершают свыше 220 вылетов на вертолете. Врачи собираются за 15 минут и отправляются в любую часть края". Здесь круглосуточно дежурят врачи 18 специальностей. В том числе хирурги, анестезиологи, нейрохирурги и травматологи.

В Волгоградской области бригада санавиации с начала года совершила 280 вылетов. Иногда помощь оказывают на месте: в отдаленные районы доставляют узких специалистов. Но чаще больного забирают в Волгоград. Чаще всего подмога с неба нужна людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пострадавшим в ДТП . Иногда женщинам, у которых очень тяжело проходят роды.

Десятки вылетов в этом году совершил и вертолет санавиации Пермского края, эвакуировав около сотни пациентов. В октябре это были жители Чернушки, Чусового, Чайковского и других городов края, в основном с инфарктами, инсультами, аневризмой аорты.

Единственной преградой для врачей санавиации может стать нелетная погода. Кстати, с медиками работают только экипажи, прошедшие специальную подготовку.

Справка "РГ"

На конец октября санавиация выполнила 10,5 тысячи вылетов, эвакуировав более 14 тысяч человек. Это на 17,6 процента больше, чем планировали на весь 2021 год. Санавиация развивается в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ПФО Пермский край ЮФО Волгоградская область ЮФО Краснодарский край Национальные проекты 2019-2024 Пандемия коронавируса COVID-19

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