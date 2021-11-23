Следователи выясняют обстоятельства гибели пассажира в самолете из Египта

Ранее стало известно, что на борту самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха, во вторник обнаружили труп одного из пассажиров. 48-летний мужчина возвращался в Самару после отдыха на Красном море. Через какое-то время после взлета он закрылся в туалете. Заподозрив неладное, бортпроводники выломали дверь и обнаружили в туалете бездыханное тело мужчины. Борт экстренно сел в Каире, там местные медики констатировали смерть пассажира. После этого труп мужчины погрузили в багажное отделение самолета и доставили в Самару. Из-за инцидента самолет прибыл в российский город с задержкой в 5 часов.

"Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ выясняются обстоятельства гибели авиапассажира, летевшего рейсом из Шарм-эль-Шейха", - сообщают РИА Новости со ссылкой на транспортное следственное управление СКР.

Информацию о гибели одного пассажира также подтвердили в авиакомпании S7. "22 ноября во время выполнения рейса S7 6619 Шарм-Эль-Шейх - Самара один из пассажиров после взлета отправился в туалетную комнату. Там он провел достаточно много времени, что насторожило бортпроводников. Обнаружив пассажира без сознания с признаками суицида, экипаж доложил о ситуации командиру воздушного судна. После чего он принял решение о немедленной вынужденной посадке в ближайшем аэропорту - в Каире", - заявил представитель авиакомпании.

Отмечается, что на рейсе присутствовали 3 медработника, в том числе реаниматолог, которые пытались провести сердечно-легочную реанимацию до самого приземления самолета.

В Каире пассажира передали местным врачам, но, несмотря на реанимационные действия, он скончался.