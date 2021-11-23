Технопарк "Жигулевская долина" пополнится 20-ю новыми резидентами

Экспертный совет под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова рекомендовал присвоить статус резидента технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" еще 20 инновационным проектам.

Среди одобренных заявок - разработки и технологии в области здравоохранения, генной инженерии, IT, безопасности, инжиниринга, геодезии, транспорта, энергоэффективности, экологии и других.

- Сегодня "Жигулевская долина" - один из крупнейших технопарков в сфере высоких технологий и на протяжении последних трех лет в Национальном рейтинге технопарков страны входит в группу с наивысшим уровнем эффективности функционирования, - рассказал Дмитрий Богданов. - Сегодня резидентами площадки являются более 250 компаний, для которых здесь созданы все условия для успешного старта, роста и развития.

Резиденты технопарка реализуют свои проекты в области информационных и телекоммуникационных технологий; энергоэффективности и энергосбережения; космических технологий и транспорта; химии, разработки новых материалов; биотехнологий и медицины.

В Самарской области активно реализуется нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", благодаря чему в регионе создаются комфортные условия для бизнеса и развиваются инвестиционные площадки. Одной из них является технопарк "Жигулевская долина". Важным направлением Стратегии лидерства, обозначенной губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, является повышение инвестиционной привлекательности региона.

Под управлением "Центра инновационного развития и кластерных инициатив" (ГАУЦИК СО), в экосистеме "Жигулевской долины" сформирована группа "точек роста", поддерживающая процесс инноваций: детский технопарк "Кванториум-63", бизнес-инкубатор, технопарк, уникальный Региональный центр инжиниринга, IT-платформа инноваций, аккумулирующая инновации, инвестиции и меры поддержки региона на одной интернет-площадке.

"Жигулевская долина" является региональным оператором фонда "Сколково" и представительством Фонда содействия инновациям, партнером Инновационного Фонда Самарской области и ОАО "Российские железные дороги". Это расширяет возможности для наших резидентов и компаний-субъектов малого и среднего предпринимательства, и позволяет обеспечить ускоренный рост проектов на всех этапах развития: от идеи до изготовления опытного-промышленного образца и создания полноценного производства.

Резидентам технопарка предоставляются в аренду современные офисные, лабораторные и производственные помещения, а также сервисы поддержки проектов.

За каждым инновационным проектом закрепляется проектный менеджер, который разрабатывает стратегию индивидуальных мер поддержки компании для оптимального развития. Отметим, поддержку бизнесу в Самарской области оказывает в режиме "одного окна" Агентство по привлечению инвестиций.