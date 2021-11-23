В Чувашии рассказали о временном трудоустройстве безработных

С начала 2021 года служба занятости Чувашии заключила с организациями 464 договора на создание 596 рабочих мест для лиц, испытывающих трудности в поиске работы. На созданные рабочие места в республике трудоустроено 650 человек.

Только в Чебоксарах, как сообщили в ведомстве, работу на предприятиях получили 258 человек.

Специалисты пояснили, что при организации временного трудоустройства работодатель, участвующий в программе, подает в центр занятости сведения о наличии вакансий и заключает договор о совместной деятельности по организации временного трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите.

Центр занятости направляет безработного к работодателю и в случае успешного собеседования заключается срочный трудовой договор. Запись о приеме на работу вносится в трудовую книжку. Размер заработной платы определяется работодателем не ниже МРОТ и фиксируется в срочном трудовом договоре.

- На время участия во временных работах гражданин считается занятым и снимается с регистрационного учета. При этом центр занятости оказывает ему материальную поддержку в размере трех тысяч рублей ежемесячно на срок действия срочного трудового договора. Таким образом срочный трудовой договор позволяет трудоустроенным через ЦЗН гражданам получать гарантированную заработную плату от работодателя, дополнительный доход от ЦЗН и возможность продемонстрировать работодателю свои способности и трудовые навыки, - рассказали в Центре занятости ЧР.

Возможность временного трудоустройства весьма эффективен для молодых людей без опыта - они могут его приобрести, а также проявить свои профессиональные способности и получить постоянную работу по окончании срочного договора. Для работодателей это возможность применить дополнительную рабочую силу при минимальных затратах и рассмотреть кандидатуры участников программы в качестве претендентов на постоянную работу. Время участия в работах от 1 до 5 месяцев.

По последним данным минтруда республики, в Чувашии численность официально зарегистрированных безработных граждан составляет 5565 человек. Уровень безработицы составляет 0,92 процента. Среди трудоустроенных в этом году 487 человек с ограничениями по здоровью.

По данным Чувашстата, за июль-сентябрь 2021 года в среднем уровень общей безработицы по методологии МОТ составил 4,4 процента. Коэффициент напряженности на рынке труда - 0,3 единицы.