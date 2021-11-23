В Ижевске водители спасли женщину, потерявшую сознание за рулем

Ижевские водители, спасшие на дороге женщину и предотвратившие аварию, получат награду от полиции. Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД по республике, благодарностями за активную гражданскую позицию отметят семерых автомобилистов.

Все они стали участниками спасательной операции, развернувшейся на одной из центральных улиц города. Водители одновременно обратили внимание на подозрительный автомобиль - он перемещался в потоке с остановками, то выезжая на обочину, то возвращаясь на проезжую часть. Как выяснилось позже, женщине за рулем стало плохо, она потеряла сознание.

Сразу несколько человек попытались остановить движущуюся машину. Но попасть в салон не смогли - двери были заблокированы. Затем мужчины попробовали разбить стекло, но и это им не удалось. Тогда один из очевидцев перегородил путь машине своим автомобилем.

Как пояснил корреспонденту "Вести. Удмуртия" Ишхан Калашян, впереди было круговое движение, сложный перекресток. Допустить, чтобы неуправляемый автомобиль туда выехал, водитель не мог.

Очевидцы вызвали "скорую" и патруль ГИБДД. Но в сводки дорожной полиции происшествие не попало, так как в нем никто не пострадал. Женщина осталась жива, ей вовремя оказали медицинскую помощь.