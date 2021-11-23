В Казани в транспорт не пустили почти 3 тысячи человек без QR-кодов

В Казани за понедельник в общественный транспорт не допустили 2,8 тысячи человек, не имевших QR-кодов. Часть из них была выявлена кондукторами во время движения.

Как сообщили в мэрии города, за сутки было проверено 2030 транспортных средств.

- В автобусах без QR-кодов выявлено 514 пассажиров, не допущены к поездке 363 человека. Для 11 казанцев пришлось вызвать полицию - они были переданы сотрудникам МВД для составления протоколов. В троллейбусах, трамваях и метро было обнаружено 1256 человек без QR-кодов, не допущены в транспорт 756 жителей города. Обращаться к сотрудникам правоохранительных органов пришлось 7 раз, - рассказали в мэрии.

Вместе с тем, в муниципальном предприятии "Метроэлектротранс" заявили, что намерены добиваться возмещения простоя трамваев в утренний час пик, который возник из-за пассажиров QR-кодов. В одном из случаев транспорт задержался на 1 час, а за ним скопилось 10 трамваев.

Напомним, в Татарстане с 22 ноября проезд в общественном транспорте возможен только при предъявлении цифрового сертификата о вакцинации, перенесенном в последние шесть месяцев заболевании или медицинском отводе. Кроме того, у граждан старше 60 лет, не имеющих QR-кода, заблокированы транспортные карты.