В Казани задержан подросток, которого склоняли к совершению массового убийства

В Казани сотрудники спецслужб задержали несовершеннолетнего, планировавшего вооруженное нападение на образовательное учреждение.

"ФСБ России предотвращено нападение на образовательное учреждение. Задержан причастный к подготовке указанного преступления несовершеннолетний гражданин РФ", - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.

По адресу проживания задержанного изъята пневматическая винтовка. Кроме того, обнаружены средства связи, содержащие поисковые запросы о переделке винтовки в боевое, а также материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения. "Согласно полученным показаниям, к совершению массового убийства подростка склонял пользователь мессенджера Telegram - некий Ярослав Овсюк. Он проживает на территории Украины", - уточнили в спецслужбе.

По факту подготовки к совершению преступления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ "приготовление к убийству двух и более лиц". Его расследует Следственный комитет России.