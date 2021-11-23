В Оренбурге задержали подозреваемого в убийстве жены и дочери

В Оренбурге по горячим следам задержали подозреваемого в двойном убийстве: 58-летней женщины и ее 22-летней дочери. В преступлении подозревается глава семьи.

Как сообщил Следственный комитет по региону, трагедия произошла в микрорайоне Ростоши областного центра. Тела жертв с колото-резаными ранами были обнаружены в частном доме сегодня вечером.

По подозрению в убийстве двух человек (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ) задержан 59-летний мужчина. По версии следствия, с супругой и дочерью он расправился на почве личного конфликта.

Расследование продолжается.