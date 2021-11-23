В Оренбуржье при пожаре в школе-интернате эвакуировали 28 человек

В ходе тушения пожара, вспыхнувшего в школе-интернате для слабовидящих города Новотроицка было эвакуировано 28 человек, 20 из них - дети. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Оренбургской области, сигнал о возгорании в интернате на улице Уметбаева поступил вечером в понедельник.

К моменту прибытия огнеборцев горела потолочная часть у входа в здание. Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать пламя. Всего на месте ЧП было задействовано 41 человек и 15 единиц техники.

Огнем было охвачено около двух квадратных метров площади. Причины пожара устанавливаются.